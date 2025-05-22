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經濟

李澤鉅：長建英第二上市增融資渠道助收購

【明報專訊】長江基建（1038）主席李澤鉅昨日在股東大會上回應股東提問時表示，集團去年8月安排在英國倫敦第二上市，有助其作為最大型基建公司地位，將來為重大收購增加融資渠道。他又稱，因為集團大部分業務為受規管業務，表現較穩定，故近期的關稅戰對長建並無影響。

兩年內9受規管業務進重設期

李澤鉅表示，今明兩年長建有9項受規管業務進入重設期，同事正努力向當局提交重設建議。而從近一兩年經已完成規管重設的業務顯示，在過去幾年高通脹及利率改變下，新規管期中的准許利潤及回報均見上升，那些剛完成重設的業務都「交出功課」。

他又指出，截至去年底長建持有約80億元資金，淨負債率低至7.8%，可與同系公司長江實業（1113）及電能實業（0006）合作去物色收購及合併，但不會志在必得，會保持財務健康及紀律。他續稱集團自1996年上市至今派息持續增加，業務表現及現金流非常有韌性，在恒生指數成分股中為唯一上市公司不斷每年增派股息，由2024年至今長建給予股東總回報亦達28％，至於股價則受很多因素影響，但是他對業務有信心。

擁80億資金 可伙長實電能收購

對於有股東認為，集團可逐步將業務斬件出售，取得的價值會更多，李澤鉅說：「這問題有難度，亦不可能回答，只可說有一些人同意你的（說法）。」

至於長建旗下電能，主席甄達安稱集團會繼續專注於成熟、表現好的受監管市場中，尋找優質能源項目。物色新能源項目時會審慎評估技術及風險。港燈（2638）主席主席霍建寧表示，近年市場無論有何變化，集團都維持平穩派息，日後面對不同利息環境及200億元的投資計劃，亦會盡力維持平穩回報。

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