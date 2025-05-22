明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股

寧德次日續升一成 獲納MSCI指數

【明報專訊】今年全球新股「集資王」寧德時代（3750）昨日掛牌第二日，收市後即獲國際指數編製公司MSCI（明晟）宣布納入MSCI中國全股票指數及MSCI全球標準指數，6月2日生效。「寧王」上市翌日股價持續做好，一度升逾12%，高見343.4元，收市報337.4元，升幅仍達10.2%，較招股價263元累升近三成，H股較A股溢價亦擴大至逾13%。成功認購寧德IPO、並繼續持有的投資者每手帳面賺7440元。

麥格理予「跑贏大市」評級 目標360元

麥格理發表研究報告，首次給予寧德H股「跑贏大市」評級，目標價360元，相當於預測市盈率18倍，並較其更新後的A股目標價320元人民幣溢價4%。該行指出，儘管發行新股將帶來3.4%的股份攤薄，但寧德將九成上市集資金額用於擴建其匈牙利電池工廠，顯示其持續拓展歐洲市場的決心，並有利於滿足包括平治在內的歐洲車企對電池的需求，進一步鞏固寧德在全球動力電池市場的領導地位。報告亦提到，目前寧德港股流通量有限，短期內或導致股價波動。但相信該股未來若獲納入主要指數，將有助提升國際知名度，中線將支持股價表現。中信里昂亦發布報告，首予H股「高度確信跑贏大市」評級，目標價385元。該行指出，寧德在港上市集資所得將為其在歐洲的新產能提供資金，充裕的現金儲備亦可以支持公司未來的電池技術研發。

Webb：街貨少 有股權集中風險

雖然「寧王」為投資者帶來可觀回報，不過獨立股評人、有「股壇長毛」之稱的David Webb則於個人網站「Webb-site」發文預警，指寧德時代H股實際街貨量少，存在股權集中風險。David Webb指出，寧德時代悉數行使超額配售權後，H股股數增至1.559億股，相當於公司已發行股本的3.42%，當中7745.5萬股受6個月禁售期限制，直至11月19日才能出售，因此實際自由流通股數僅有約7846萬股。另外，根據分配結果，寧德前25名H股股東共持有公司H股股份69.65%。

恒瑞明掛牌 據報不額外增發

另外，將於明日掛牌的恒瑞醫藥（1276）昨公布定價44.05元，為招股價上限，亦較其A股昨收市價有大約27%折讓。彭博報道恒瑞是次將不會行使發售量調整權以額外增發股份，據市場最新數據顯示其公開發售部分錄得約408倍超購。

明報記者 邱潤青

[新股]

上 / 下一篇新聞