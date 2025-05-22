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經濟

大摩：今年中國GDP預測升至4.5%

【明報專訊】摩根士丹利上調今明兩年中國實質國內生產總值（Real GDP）的增長預測，分別上調30個基點（100個基點等於1%）和20個基點至4.5%和4.2%，主要是因為近期中美關稅紛爭降溫的進展與結果均優於預期。

企業將提前出貨 推動經濟活動

大摩報告指出，自5月14日起，中美雙方互相取消報復式加徵的關稅，並在90天內暫停原本計劃加徵的34%關稅中的24%。此舉措使中國出口至美國的加權有效關稅大幅下降至約40%，遠低於4月後的高峰107%，其中包括今年之前的已有的基準稅率11%。

大摩表示，此進展遠優於先前假設的基本情境，原預期關稅將在今年中降至71%，年底進一步降至45%。

在90天暫停期間，大摩預計企業將提前出貨並調整生產的安排，推動經濟活動與淨出口的增長。中美雙方料持續進入「可控的談判階段」（a phase of managed negotiation），雙方同意設立的常態協商與談判機制，也有助緩衝該行原預期的宏觀衝擊。另一方面，大摩表示隨着中美關稅局部降溫，中國當局可能會因此縮減今年下半年原擬推出的額外財政刺激措施。該行預期，中國的通縮環境至少會持續到明年，分別預測今年GDP平減指數為負0.9%、明年為負0.7%，以反映國內經濟仍在消化較高的關稅衝擊，以及房地產持續下行所帶來的影響。

通縮環境至少持續至明年

同時，大摩認為生產者物價指數（PPI）通縮及消費者物價指數（CPI）低通脹狀態將持續。該行稱，會觀察通縮是否可能早於2027年結束，以及關稅不確定性是否會再次出現。

相關字詞﹕摩根士丹利

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