大摩上調中國股指目標 潛在升幅3％至5％ 恒指明年中料見24500點 最牛看二萬八

明報記者

摩根士丹利發表最新預測報告，上調恒生指數、國企指數、滬深300指數及MSCI中國指數目標（見表），在基本情境下，於2026年6月最新預測分別為24,500點、8900點、4000點及78點，較現水平約有3%至5%的潛在升幅；最牛及最熊的情境下，恒指預期分別為28,000點及18,300點。摩根士丹利解釋，主要因為企業盈利及估值上調、經濟前景改善、人民幣兌美元輕微升值，以及內地新一代人工智能、科技等領軍股市，而中美貿易局勢稍為緩和，美國對中國關稅打壓有望放鬆，亦令市場氣氛轉好。

南向資金持續流入 看好港股多於A股

在人民幣升值及關稅戰降溫的情况下，摩根士丹利短期看好離岸市場多於在岸A股。在南向資金持續流入，以及A股來港兩地上市IPO活動帶動下，預期港股獲較強資金支持。

另外，彭博引述摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示，在中美繼續會談的90日內，預計港股將區間波動，港股向上突破需中美雙方順利達成協議，或在第三季出現。他整體上看好港股今年的表現，而A股相比港股，業績和估值相對弱。

港股昨日早段一度升逾200點，高見23,912點，尾市升幅收窄，收市報23,827點，升146點，連升兩天，成交金額達2163億元。新能源車股表現突出，比亞迪股價（1211）、理想汽車（2015）、吉利汽車（0175）升幅介乎3%至4%，金價急彈，金礦股做好，紫金礦業（2899）升近8%，為表現最強藍籌。國指升71點或0.8%，收市報8660點，科指則升26點或0.5%，收報5342點。

北水淨流入減少至14.3億

昨日北水淨流入減少至14.3億元，建設銀行（0939）、美團（3690）分別獲北水淨流入6.9億及6.6億元，中海油（0883）亦有近6億元淨流入；騰訊控股（0700）與阿里巴巴（9988）則遭北水淨沽出13.3億及9億元，盈富基金（2800）及小米（1810）亦分被淨沽出6.12億及4.5億元。

金價重上3300美元 紫金升8%

以色列據報或襲擊伊朗，外圍市場避險，金價重上每盎司3300美元，紫金升近8%，是升幅最大藍籌股，招金（1818）、山東黃金（1787）、靈寶黃金（3330）齊漲7%。科技股靠穩，阿里巴巴升1%，騰訊、美團、京東（9618）升幅不足1%，連日勁升的小米股價偏軟。