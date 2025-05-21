宏利投資管理陳珮珊：分散投資不同地區短債減風險

近月美國關稅政策，為環球經濟及通脹帶來變數，並為各地央行的貨幣政策增添不確定性，以致股債市場往往隨關稅新聞而波動。不少投資者為減低風險將部分資金配置定存，惟近日港元拆息普遍向下，推低港元定存利率，即使銀行為吸納新資金的3個月定存優惠，最近也鮮見2厘以上。陳珮珊表示，對於尋求收益的投資者，目前債券仍能提供相對吸引的孳息率，以10年期美國國債為例，最近孳息率處於近4.5%水平。

料聯儲局今年或減息兩次

美國聯儲局減息步伐，是其中一個影響今年債息走向的重要因素。陳珮珊指出，目前該公司預期聯儲局今年有機會減息兩次，每次減息25點子，對於市場憂慮美國關稅政策，或會令美國經濟陷入技術性衰退，並且可能推高通脹，從而有機會限制聯儲局今年減息空間，認為近期「對等關稅」已有不少正面新進展，如美英達成貿易協議，以及中美展開貿易會談等，意味關稅對美國經濟及通脹的影響有望減低，加上美國政府有可能於下半年推出利好經濟政策，如減稅及放寬金融業監管等。

看好亞洲債市 整體債券質素改善

無疑撇除關稅影響，美國通脹依然面對一定上升壓力，尤其是服務業通脹仍呈黏性。自2020年以來環球物價持續攀升（見圖），消費物價指數中部分類別的物價至今已升逾三成，如外出用膳消費是其中之一。陳珮珊提醒，若回顧過去一年美國通脹走勢，是呈回落趨勢，逐步朝聯儲局的2%通脹目標下降，儘管服務業通脹上升壓力未除，加上美國推出新關稅政策的影響，最近美國通脹現黏性，但由於數年前通脹大升，主要源於供應鏈中斷問題，現時未見此情况再現，且美國出現經濟過熱推升通脹的機率偏低，故預期通脹逐步回落的趨勢可望持續，但回落速度或會較慢，以致聯儲局需時觀察再作決定。

鑑於現時市場普遍預期聯儲局今年不會大幅減息，將有助於債券孳息趨向穩定。陳珮珊表示，除非出現意料之外的狀况，如美國通脹意外上升，又或出現其他難料政策因素影響，否則美國10年期債券孳息率年內難以重回5%水平，預期今年第二季孳息率將維持於與目前相約水平區間上落，以待6月聯儲局會議會否釋出新減息信號，由於市場仍存不明朗因素，認為投資者可考慮分散投資於不同地區短期債券，以減低風險，目前相對看好亞洲債市前景，基於市場經過內房債務問題後，即使是區內的高收益債市，留下來的也是質素相對較佳的債券，市場整體債券質素有所改善，且亞洲央行大多處於減息周期，加上區內以美元計價的債券新供應不多，對債價有一定支持。

針對市場對收益的需求，宏利投資上月底推出「宏利香港系列－宏利穩定基金」，主要投資於以美元計價及結算的短期存款，以及優質貨幣市場票據，包括美國國庫券、存款證、商業票據及短期公司債券，並不涉及衍生工具或貨幣對冲，同時避免投資於證券化資產或其他結構性產品。陳珮珊表示，該基金專注投資於信貸評級較高的資產，如企業債方面只可投資於投資級別債券，並維持較短的投資期限，該基金的最長存續期為90日，即主要投資於90日內到期資產，由於資產於接近到期日時，價格一般會較為穩定，有助維持基金資本的穩健度，該基金亦設有每日流動性，旨在以低風險及高流動性的方式，提供與貨幣市場利率一致的美元回報，目前投資組合內的資產主要為短期債券，當中包括以美元計價的投資級別亞洲企業債券。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]