大鴻輝2030萬沽大埔地舖 呎價4.69萬

據悉，大鴻輝興業於2004年以2998萬元購入寶華樓1號舖，近年將上述舖位分為3個商舖並拆售、3個商舖已悉數售出，共套現8730萬元，即原業主持貨21年，帳面獲利5732萬元或1.9倍。

另外，有發展商放售非核心物業，太古地產（1972）持有的大嶼山長沙MICHELIA，委託第一太平戴維出售，物業地盤面積約3.42萬方呎，總實用面積約13,637方呎，以現狀及部分單位連租約形式出售。

太古地產放售長沙洋房項目

第一太平戴維斯董事施豪東表示，項目設有9幢洋房，每幢實用面積由1495至1540方呎，為3房1套及3房3套設計、附前後花園（面積約1572至3788方呎）、私人天台及主人房專屬相連特大平台，其中9號屋設私人泳池；此外，9幢洋房中，目前已有8幢租出。

施續稱，MICHELIA曾全面翻新，長期維持高出租率，買家可承接現有租約，亦可考慮作度假屋、高級員工宿舍或機構宿舍。太古地產發言人回應查詢時表示，定價將參考同類型洋房成交。