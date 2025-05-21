明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

新地今年售逾2000伙 佔大市成交三成

【明報專訊】龍頭發展商新地（0016）今年積極推盤，據本報統計，今年迄今新盤市場暫累積錄約7000宗成交，當中新地系樓盤佔近三成、涉逾2000伙；事實上，新地西貢西沙SIERRA SEA 1B期繼續乘勝追擊，周六（24日）進行壓軸一輪銷售推出241伙、其中216伙為價單單位。

SIERRA SEA 1B期周六價單賣216伙

SIERRA SEA 1B期昨加推最後一批80伙價單，包括4伙1房戶、59伙兩房戶及17伙3房戶，維持最高15%折扣，折實價332.4萬至1102.2萬元，整批折實均呎12,055元。新地副董事總經理雷霆表示，項目周六新一輪推出241伙，其中216伙為價單單位，屬實用面積302至807方呎的1房至3房戶，折實價325.9萬至1102.2萬元、折實實呎9951至1.37萬元，明日截止認購登記。

新地樓盤亦不乏成交，包括北角海璇1B期，售出第5座16樓B室，實用面積1488方呎4房雙套間隔，連車位成交價6827萬元、實呎4.58萬元。

Belgravia Place加推72伙 周六賣28伙

此外，恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place，新加推5號價單涉72伙，折實均呎1.81萬元，本周六推售其中28伙。

是次加推之單位，實用面積198至336方呎，折實價366.23萬至632.49萬元、折實實呎1.74萬至1.91萬元。若對比新舊價單，部分單位調升售價，如新價單中、實用面積264方呎第1B座28樓05室1房戶，折實價504.78萬元、折實實呎1.91萬元，而今年3月公布的4號價單，面積相同的第1B座29樓05室，折實價480.88萬元、折實實呎1.82萬元，即最新推出單位，較兩個月前同類單位加價約5%。

ST. GEORGE'S MANSIONS天瀧 錄大額成交

恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目去年推出至今累售632伙，共套現近35億元。

另信置（0083）牽頭的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，新沽出第3座5樓A室，實用面積2087方呎4房戶，成交價8020萬元，實呎3.84萬元。恒地牽頭的啟德跑道區天瀧，售出第7座10樓B室，實用面積1173方呎4房戶，成交價4037萬元，實呎3.44萬元。

相關字詞﹕St. George's Mansions Belgravia Place 海璇 瓏珀山 SIERRA SEA 1B期

上 / 下一篇新聞

港元1個月拆息跌穿1厘 3年低 高盛：樓市受惠低息 上調明後兩年樓價目標
港元1個月拆息跌穿1厘 3年低 高盛：樓市受惠低息 上調明後兩年樓價目標
余偉文提醒置業者：留意港息回升風險
余偉文提醒置業者：留意港息回升風險
恒指反彈348點 中止3連跌
恒指反彈348點 中止3連跌
寧德首掛升16％ 每手帳賺4320元
寧德首掛升16％ 每手帳賺4320元
陳翊庭：港IPO集資躍居全球第二
陳翊庭：港IPO集資躍居全球第二
螞蟻國際去年收入 近30億美元
螞蟻國際去年收入 近30億美元
王維基：股東對私有化等勿抱幻想 稱零售「好難做」 續投資9000萬拓街市業務
王維基：股東對私有化等勿抱幻想 稱零售「好難做」 續投資9000萬拓街市業務
人行下調LPR 內銀減存息
人行下調LPR 內銀減存息
清晰醫療遭指控招股書誇大財務 警方跟進
清晰醫療遭指控招股書誇大財務 警方跟進
彭博：新世界尋求875億貸款再融資
彭博：新世界尋求875億貸款再融資
騰訊首推工業級AIGC遊戲內容生產引擎
騰訊首推工業級AIGC遊戲內容生產引擎
嗶哩嗶哩首季經調整轉賺3.6億
嗶哩嗶哩首季經調整轉賺3.6億
摩通「轉軚」允客戶買比特幣 不提供託管服務 CEO重申看法不變
摩通「轉軚」允客戶買比特幣 不提供託管服務 CEO重申看法不變
日拍賣20年期國債 表現13年最差
日拍賣20年期國債 表現13年最差
馬斯克稱未來5年續掌舵 Tesla早段升逾1%
馬斯克稱未來5年續掌舵 Tesla早段升逾1%
張兆聰：生科藥股強勢 來凱可留意
張兆聰：生科藥股強勢 來凱可留意
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：澳元或續偏弱盤整
姜靜：澳元或續偏弱盤整
技術取勝：康方生物79至90元上落
技術取勝：康方生物79至90元上落
劉思明：恒指受制23700點 個別主題高追要留神
劉思明：恒指受制23700點 個別主題高追要留神
周顯：監管機構權限大
周顯：監管機構權限大
湯文亮：剛買的飛機被打了「陣風」陣亡了
湯文亮：剛買的飛機被打了「陣風」陣亡了
藍塘傲洋房4750萬沽 業主料輸兩成 河畔「籮底貨」呎價1萬 屋苑3年新低
藍塘傲洋房4750萬沽 業主料輸兩成 河畔「籮底貨」呎價1萬 屋苑3年新低
MOUNT NICHOLSON四房連車位租85萬
MOUNT NICHOLSON四房連車位租85萬
西九文化區申建1995伙住宅 料7年後落成
西九文化區申建1995伙住宅 料7年後落成
大鴻輝2030萬沽大埔地舖 呎價4.69萬
大鴻輝2030萬沽大埔地舖 呎價4.69萬
SIERRA SEA 1B期享內園泳池景 恬靜怡人
SIERRA SEA 1B期享內園泳池景 恬靜怡人
毗鄰馬鞍山區 不乏受家長歡迎小學
毗鄰馬鞍山區 不乏受家長歡迎小學
宏利投資管理陳珮珊：分散投資不同地區短債減風險
宏利投資管理陳珮珊：分散投資不同地區短債減風險