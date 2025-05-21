藍塘傲洋房4750萬沽 業主料輸兩成 河畔「籮底貨」呎價1萬 屋苑3年新低

明報記者

美聯高級分區營業經理林浩德表示，藍塘傲單號洋房，屬實用面積2230方呎3房3套連工人房間隔、另連524方呎花園及673方呎天台，原業主以5000萬元放盤約5個月，近日獲外區客以4750萬元連車位承接，即減價約250萬元或5%、實呎2.13萬元；據悉上述洋房曾作連裝修示範單位，原業主於2019年5月以5600萬元一手購入，帳面蝕約850萬元或15%，連使費料實蝕約1135萬元或20%。

曾作示範屋 呎售2.13萬

另資料顯示，河畔花園D座一伙極低層單位，實用面積264方呎兩房間隔，以268萬元易手、實呎1.01萬元，料為屋苑約3年來呎價新低；原業主2021年10月以425萬元購入，帳面蝕約157萬元或37%，連使費料實蝕約175萬元或41%。翻查資料，上述單位再對上一名業主，於2014年以283.8萬元購入，即單位現成交價比11年前作價，低15.8萬元或6%。

金獅兩房303萬沽

業主短炒半年賺8%

此外，資料顯示，大圍金獅花園2期D座低層2室，實用面積282方呎兩房戶，以303萬元易手、實呎1.07萬元；原業主去年11月以275萬元購入，持貨僅約半年，帳面賺28萬元或約10%，扣除使費後料仍賺約22萬元或8%。

另美聯高級分區營業經理湯少建指出，天水圍新近入伙盤YOHO West，新錄第3B座高層B6室成交，實用面積433方呎兩房間隔、採開放式廚房設計，以528萬元易手、實呎1.21萬元；原業主2023年底以504.88萬元一手購入，持貨約1年半，帳面賺逾23萬元或4.6%，扣除使費後料仍可獲數萬元微利。

YOHO West兩房售528萬

原業主微利離場

豪宅方面，有城中知名家族成員，趁市場交投回升沽貨；資料顯示，山頂甘道嘉樂園B座一伙實用面積2448方呎、屬3房1套設計的單位，原業主叫價約1.35億元，最新以1.3億元登記易手，實呎5.31萬元。

上址原業主為Dominica Yu Yang，即前首席大法官楊鐵樑媳婦楊余夏卿；楊余夏卿早於1996年以1680萬元購入，持貨29年，帳面升值逾1.13億元或6.7倍。由於新買家以海外註冊公司Prevail Star Ventures Limited名義登記，故未知是否屬內部轉讓。