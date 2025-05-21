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經濟
2025年5月21日星期三
技術取勝
投資策略
港元1個月拆息跌穿1厘 3年低 高盛：樓市受惠低息 上調明後兩年樓價目標
余偉文提醒置業者：留意港息回升風險
恒指反彈348點 中止3連跌
寧德首掛升16％ 每手帳賺4320元
陳翊庭：港IPO集資躍居全球第二
螞蟻國際去年收入 近30億美元
王維基：股東對私有化等勿抱幻想 稱零售「好難做」 續投資9000萬拓街市業務
人行下調LPR 內銀減存息
清晰醫療遭指控招股書誇大財務 警方跟進
彭博：新世界尋求875億貸款再融資
騰訊首推工業級AIGC遊戲內容生產引擎
嗶哩嗶哩首季經調整轉賺3.6億
摩通「轉軚」允客戶買比特幣 不提供託管服務 CEO重申看法不變
日拍賣20年期國債 表現13年最差
馬斯克稱未來5年續掌舵 Tesla早段升逾1%
張兆聰：生科藥股強勢 來凱可留意
英鎊定存高息精選
姜靜：澳元或續偏弱盤整
技術取勝：康方生物79至90元上落
劉思明：恒指受制23700點 個別主題高追要留神
周顯：監管機構權限大
湯文亮：剛買的飛機被打了「陣風」陣亡了
藍塘傲洋房4750萬沽 業主料輸兩成 河畔「籮底貨」呎價1萬 屋苑3年新低
MOUNT NICHOLSON四房連車位租85萬
新地今年售逾2000伙 佔大市成交三成
西九文化區申建1995伙住宅 料7年後落成
大鴻輝2030萬沽大埔地舖 呎價4.69萬
SIERRA SEA 1B期享內園泳池景 恬靜怡人
毗鄰馬鞍山區 不乏受家長歡迎小學
宏利投資管理陳珮珊：分散投資不同地區短債減風險
技術取勝：康方生物79至90元上落
【明報專訊】北控水務2.5元成支持（圖）
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