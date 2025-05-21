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經濟
國際金融

日拍賣20年期國債 表現13年最差

【明報專訊】市場關注美國國債會否因穆迪下調美國信評而受壓之際，日本債市暴跌。日本財務省周二為價值1萬億日圓（約540億港元）的20年期國債進行拍賣，投標倍數卻降至2.5倍，是2012年以來最差的拍賣表現。是次拍賣的尾差（Auction Tail，即平均價格與最低接受價格之間的差距）更擴大至1987年以來最高水平。尾差愈大，意味市場對債券的需求愈低，反映市場對日本央行逐步減少買債的擔憂。

觸發長年期國債被拋售

疲弱的拍賣表現，觸發日本長年期國債被拋售。日本20年期國債孳息率昨最多升15個基點至2.555厘，是2000年10月以來最高。30年期國債孳息率攀升至3.14厘，是1999年首次發行該期限債券以來的最高水平。40年期國債孳息率亦攀升15個基點，漲至3.6厘，創歷史新高，反映市場對下周發售該期限債券感到緊張。市場憂慮日本債市受挫，可能引發金融震盪。

三井住友信託資產管理指出，拍賣表現較預期差，由於財政擴張風險和流動性下降，日本30年期和40年期國債一直受壓，但市場需求惡化的情况，現已蔓延至相對穩定的20年期債券。

日本央行目前持有逾五成的日本國債，是日本國債最大買家。該央行自去年7月開始削減買債規模。根據目前計劃，日本央行每季減少4000億日圓（約216億港元）買債規模，直至2026年第一季的月度購買量，將降至2.9萬億日圓（約1569億港元），遠低於2024年7月的5.7萬億日圓（約3084億港元）水平。日本央行將根據市場參與者意見，在6月董事會會議，更新減少買債計劃。

在日本央行減少買債之際，人壽保險公司等主要日本買家未填補這一缺口。農林中金指出，財政風險和供應過剩問題日益嚴重，不想碰超長期債券。瑞穗指出，日本央行應以穩定方式，管理減少買債計劃，以免對市場造成太大混亂。不過首相石破茂周一在國會聲言，政府財政狀况較曾陷入歐債危機的希臘還要差，以此反對增發國債推動減稅的建議，卻加劇市場對日本政府債務的擔憂。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕石破茂 債息 拍賣 債市 日本

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