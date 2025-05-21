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經濟

騰訊首推工業級AIGC遊戲內容生產引擎

【明報專訊】圍繞人工智能（AI），內地科企持續有商業化部署。騰訊（0700）旗下AI大模型騰訊混元發布，騰訊混元遊戲視覺生成平台，稱其能助遊戲設計廠商快速生成符合創作意圖的高質量遊戲素材、概念草案。此外，內媒指美團（3690）將在近期上線一款AI編程類工具NoCode，能助非技術背景人士編寫程式，並完成搭建網站等任務。

有關騰訊混元遊戲視覺生成平台，騰訊稱其是依託混元大模型打造的首個工業級AIGC遊戲內容生產引擎，構建多個核心算法模型矩陣，每個模型均針對遊戲研發中的關鍵痛點進行專項優化。

騰訊指出，新平台可為遊戲美術設計師提供一系列AI工具，讓遊戲美術設計效率提升數十倍。而目前混元遊戲通過騰訊混元官網提供體驗入口，並面向遊戲行業設計師開放申請。

美團擬推AI編程工具NoCode

另一邊廂，內媒「36氪」報道美團將在近期上線一款AI編程類工具NoCode，定位「氛圍編程」（Vibe Coding）工具，可與用家對話式互動。

用戶只需向該工具表達所需，就能讓其自動完成不同的編碼任務，及完成后續部署，典型的應用場景包括產品原型、運營工具、門戶網站的生成等。報道稱NoCode目前處灰度測試階段，可供用戶試用。

相關字詞﹕科企 智能 測試 遊戲 內地 美團 騰訊

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