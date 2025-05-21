騰訊首推工業級AIGC遊戲內容生產引擎

有關騰訊混元遊戲視覺生成平台，騰訊稱其是依託混元大模型打造的首個工業級AIGC遊戲內容生產引擎，構建多個核心算法模型矩陣，每個模型均針對遊戲研發中的關鍵痛點進行專項優化。

騰訊指出，新平台可為遊戲美術設計師提供一系列AI工具，讓遊戲美術設計效率提升數十倍。而目前混元遊戲通過騰訊混元官網提供體驗入口，並面向遊戲行業設計師開放申請。

美團擬推AI編程工具NoCode

另一邊廂，內媒「36氪」報道美團將在近期上線一款AI編程類工具NoCode，定位「氛圍編程」（Vibe Coding）工具，可與用家對話式互動。

用戶只需向該工具表達所需，就能讓其自動完成不同的編碼任務，及完成后續部署，典型的應用場景包括產品原型、運營工具、門戶網站的生成等。報道稱NoCode目前處灰度測試階段，可供用戶試用。