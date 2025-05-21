人行下調LPR 內銀減存息

中金：存息降幅超貸息 利淨息差

工、農、中、建及交等五大內銀宣布，將3個月、6個月、1年期，及2年期定存息均下調0.15厘，分別降至0.65厘、0.85厘、0.95厘及1.05厘。3年期及5年期定存息降0.25厘，分別降至1.25厘及1.3厘。7天通知存款利率從0.45厘下調至0.3厘；此外，其他內銀亦有下降定存息及活存息，當中郵儲銀行（1658）亦將活存息下降至0.05厘，同時將定存息中的「整存整取」3個月期、半年期、1年期、3年期及5年期均下調，分別降至0.65厘、0.86厘、0.98厘、1.25厘及1.3厘。

中金發報告稱，是次LPR下調0.1厘，跟隨逆回購利率下調為符合預期，本次降息主要由於因應貿易摩擦的潛在衝擊，表示減息能夠一定程度刺激信貸需求，但於低利率環境下邊際效用可能減弱。中金續稱，本次LPR及存款利率下調，綜合看對內銀的影響偏正面，亦是歷史上首次出現負債成本（存息）下調幅度，高於資產收益率（貸息）下調幅度，有利銀行淨息差。

7天逆回購利率月初下調

市場對於人行降LPR及存款息早有預期，因本月7日人行行長潘功勝於國新辦發布會表示於本月8日起，將政策利率、即7天期逆回購操作利率，下調0.1個百分點至1.4厘、預計帶動以政策利率作為基礎的LPR亦將同步降低約0.1個百分點，並透過利率自律機制，引導商業銀行相應下調存款利率。