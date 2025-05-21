王維基：股東對私有化等勿抱幻想 稱零售「好難做」 續投資9000萬拓街市業務

明報記者 方楚茵

市場關注港科探索的新業務燒錢，王維基指出香港經營成本高企，做零售係「好難做、好蝕底」兼「危危乎」，香港零售疲弱、北上消費亦已是老生常談，加上面對內地競爭，公司不能短視，故要投資新業務，正發掘香港零售分層中有發展空間的業務，包括將繼續投資9000萬元的「街市即日餸」，雖然業務利潤率較低，但濕貨街市每年生意達數百億元，比香港兩大超市更大，將是重點發展業務。而早前新推HKTVplus會員計劃，他表示計劃無蝕錢，暫時反應良好，只係「消費者慳錢我就賺少咗」。

他又重申「HKTVmall香港本身係賺錢嘅」，能「自給自足、以戰養戰」，不需要再作資源分配。最近與香港郵政合作新增118間郵政局作自取點；另一方面，門店由以往100多間，縮至近期的60至70間，暫無意再縮減，致力維持此水平。

「HKTVmall香港本身係賺錢」

他強調，本身作為大股東對業務非常有信心，香港業務是難做，仍然會好努力繼續去做。而公司末期派特別息後，帳上仍有4億至5億元現金及其他金融資產，又擁逾10億元物業等未抵押資產，所以能回饋股東。

HKTVmall已開始在內地招商，問到平台加入大量內地商家「驚唔驚變咗淘寶」，王維基笑言「淘寶？係就好啦，無咩所謂，做到咁大」。他稱現時中港融合緊密，已有許多貨品由內地供應，消費者趨向揀「平靚正」產品，認為平台若能提供內地商品予消費者是好消息，亦令平台更具競爭力，但內地招商仍在起步階段。

表明不再參戰外賣市場

港科探索在疫情期間曾推出外賣自取及外送服務，問及會否再參戰本港外賣市場時，他明確表示不會，因為非常難做，「香港從來都冇一間外賣嘅營運商係賺錢嘅，我亦睇唔到外賣業務對消費者嘅價值」，相反公司早前披露年內在港開設「無人商店」，王維基稱「都好大機會（開店）」，但「目的唔係做生意」，現時無人商店仍處於技術研究階段，項目仍需要投入人力物力及資源，甚至明言在2027年都不會有重大財務貢獻。