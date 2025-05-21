寧德首掛升16％ 每手帳賺4320元

寧德昨晚公布行使超額配股權，額外增發15％H股，令集資總額增至410億元。

香港股票分析師協會理事溫傑表示，兩地市場在匯率、利率及投資者結構均有差異，H股較A股溢價並非無可能。市場憧憬寧德時代將快速獲納入指數，將吸引大量被動型ETF等資金「追貨」，有主動式基金或因而搶先入場，帶動首日股價升幅超出預期。他建議持有該股多於一手的投資者可「留一沽一」。黃國英資產管理創辦人黃國英表示，昨寧德A股僅微升1.2%，反映H股盛况未能有效拉動A股股價，預計寧德短期升幅有限。

黃國英：短期升幅料有限

隨着「寧王」正式掛牌，7家輪證發行商所發行的21隻寧德認股證亦於昨日同步上市，昨日總成交額達12.06億元，部分認股證交投亦見暢旺，當中4隻由法興發行的寧德認股證成交額更介乎1.88億元至2億元，佔據21隻認股證成交額中的首4名。

法興證券上市產品銷售部亞太區董事周翰宏表示，相信因大部分IPO貨源都落在機構投資者之手，令許多投資者因未能於IPO成功認購寧德，寧德認股證向散戶提供多個選擇作不同部署。加上受正股成交帶動，令昨日寧德認股證交投較旺，認為寧德認股證短期會繼續受投資者關注。他亦稱，法興售出寧德認股證時亦會買入正股作對冲。

內地藥企龍頭恒瑞醫藥（1276）昨截止認購。綜合市場數據，恒瑞獲孖展超購408.58倍，涉資2227.95億元。外電指恒瑞將以上限44.05元定價，恒瑞A股昨收報54.37元人民幣（約59港元），以上限價計H股較A股折讓約25.3%。

此外內地無晶圓廠晶片供應商兆易創新（滬：603986）昨公布擬來港發行H股。

明報記者