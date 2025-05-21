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經濟

余偉文提醒置業者：留意港息回升風險

【明報專訊】金管局總裁余偉文在網誌表示，當局按聯匯機制向市場注入1294億元後，港元流動性短期內變得充裕，銀行間短期拆息（香港銀行同業拆息，HIBOR）顯著下跌，反映聯匯機制下的正常市場行為和反應。然而，若資金持續供過於求，套息交易將令港元匯率走弱，拆息或會回升，甚至趨近美元息率水平，但很難預測這個過程有多長，存在很大的不確定。

惠譽：利率下降或損銀行盈利

他指出，較低利率有利本港經濟，但未來港匯與港息走勢仍有變數。現時港元資金供應充裕，變數主要來自需求方面。部分較確定、可預見的資金需求包括新股集資、5月至6月的股票派息高峰期、半年結等季節因素；而不確定因素包括聯儲局貨幣政策和美息走向、股票市場氣氛、外圍金融市場及環球資金流向等。他提醒，目前低利率環境未必持續，市民決定置業、投資或借貸時應考慮港元可能走弱、港息回升等風險。

另一方面，惠譽國際評級（Fitch Ratings）指出，若拆息持續下跌，或可紓緩銀行資產質量壓力，但若企業活動未全面復蘇，本地商業房地產（CRE）高空置率的問題仍難解決。

惠譽預計，利率下降將導致淨息差（NIM）下降，繼而影響銀行盈利能力，加上空置率仍處於高位，對今年香港銀行業前景展望為「惡化」（Deteriorating）。

不過，報告亦指出，部分因素可紓緩淨息差壓力，包括財富管理費用收入強勁、長期債券帶來穩定收益，以及存款由定期轉為活期趨勢，這些均支持大部分香港銀行的盈利評級。此外，本地資本市場活動回升，如首次公開招股（IPO）增加，亦有助提升銀行手續費收入。

相關字詞﹕惠譽 余偉文 港元拆息

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