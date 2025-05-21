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經濟

港元1個月拆息跌穿1厘 3年低 高盛：樓市受惠低息 上調明後兩年樓價目標

【明報專訊】本港銀行體系結餘水浸，導致港元拆息持續尋底，樓按相關的1個月拆息昨跌穿1厘見近3年低。高盛發報告表示，相信較低的港元拆息會為樓價，以及發展商的借貸成本帶來支持，並重申今年樓價料會趨向平穩的預期，並將2026年及2027年的樓價由原先的分別升3%及4%，上調至升5%和6%。高盛同時調整6家發展商最新評級及目標價（見表），當中上調新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）及嘉里建設（0683）目標價。

高盛表示，現時約一半的香港發展商的借貸，是以港元拆息或美元利率作基礎，按該行估計，假設借貸利率每降1厘，信置（0083）之外的本港發展商的收入平均會升2%。在6家發展商當中，恒地最受惠低息環境、新世界緊隨其後。高盛提到，基於信置處於現金總額大於負債總額的「淨現金」情况，預計信置的收入會因低息環境而面對阻力。高盛亦將信置評級維持於「中性」，目標價由7.4元下調至7.2元。

稱恒地新世界最受惠低息環境

截至本周一，高盛指現時H按按息較P按封頂息的3.5厘，低出介乎50點子至100點子（100點子等於1厘），為2022年第三季以來首次出現。高盛稱，根據過往歷史，當按息按年跌逾50或100點子，本港樓價會分別按年升6.8%或8.9%，家庭收入按年升4.9%或5.9%。高盛亦按年初至今一手樓出售6400伙的購買力作估計，指現時2.8萬個一手已落成但未售單位，需時20個月才可全數沽清。

新做H按息較封頂息低1.24厘

自港元月初4次觸及強方兌換保證，金管局承接美元沽盤並沽出港元，拉動銀行體系總結餘回升，昨日收市總結餘為1736.32億元。港元資金充裕下，港元拆息持續急跌。港元拆息昨日普遍下跌，當中與樓按有關的1個月港元拆息昨跌逾23點子至0.96036厘，為2022年7月21日之後的低位（見圖），同時亦為連續3日下跌。港匯昨低見7.8297，為去年4月底以來低位。

以現時普遍銀行新做H按計劃「H+1.3厘」計，H按實際按息已跌至2.26厘，與鎖息上限及的3.5厘、相差1.24厘。中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行是以H按的封頂息率計算入息要求，並非以H按息率計，她提醒置業人士應確保有足夠入息水平符合申請按揭要求，以免失預算。

經絡：500萬按揭借30年 每月供少三千元

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，以30年期、500萬元按揭貸款額，並比較H按按息2.26厘及封頂息率的3.5厘的按揭供款計劃，H按每月供款低3314元或14.8%。

明報記者

相關字詞﹕借貸 樓價 H按 按揭 港匯 港元 地產商 發展商 港元拆息 高盛

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