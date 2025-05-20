陳秉志域多利道自住屋淪銀主盤 市值4.3億

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，今次放售之域多利道188號屋地，佔地約15,240方呎，現狀物業為一幢3層獨立大宅加地庫，實用面積約6083方呎，連約1.8萬方呎私家花園（其中9,365方呎為政府短期租約私人花園），以現狀交吉形式出售，公開邀約截止日期為7月8日。

估值大幅高於陳37年前購入價17倍

溫武忠稱，業主自1980年代起自用至今，該地皮重建後最大樓面可逾18,000方呎，但需獲政府相關部門批准，或涉及補地價，物業最新估值為4.3億元。若以現有樓面計，實呎約70,689元；若以可建樓面計，每方呎樓面地價則約2.39萬元。資料顯示，陳秉志早於1988年以2350萬元購入該物業，現市值較當年購入價高逾17倍。

聚豪居相連戶銀主盤罕有放售

另仲量聯行獲銀主委託，放售淺水灣道聚豪居4樓A及B室相連戶，截標日期為6月27日。物業總實用面積約4420方呎，仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，聚豪居業主向來惜售，屋苑過往甚少成交，對上一次有單位易手已經是8年前。資料顯示，2017年屋苑一個頂層戶，以9800萬元售出，單位實用2208方呎，實呎約4.44萬元。

其餘二手方面，美聯分行高級分區營業經理林浩德表示，隨着港元拆息回落減輕供樓壓力，將軍澳日出康城緻藍天本月交投明顯轉趨活躍，剛過去周日單日即錄3宗成交，本月至今已累錄6宗成交，較上月同期2宗上升2倍。其中緻藍天3座中層LA室，實用面積801方呎，3房1套連儲物室間隔，獲外區首置客以955萬元承接，實呎11,923元，屬市價水平。原業主2015年5月757萬元一手購入，持貨約10年，帳賺約198萬元或26%。