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經濟

香港地產

SIERRA SEA 1B加推136伙 個別加價逾2%

【明報專訊】市場焦點、新地（0016）旗下西貢西沙SIERRA SEA 1B期紅盤高開後，昨乘勝追擊、以折實均呎11,888元加推4號價單涉136伙，新地表示是次價錢較上一張價單提價約1.5%至2%，個別單位實質加幅料約2%至3%，日內公布新銷售安排。

滶晨擬短期推海景大戶招標

另新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸滶晨，早前上載樓書後，新世界營業及市務部總監何家欣表示，黃竹坑港島南岸滶晨部署短期內推出3房、4房海景大戶招標。

新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA系列4月底推出至今累沽1300伙、套現約70億元。雷續稱，銀行同業拆息近期低至1厘半以下，加上港元利息下跌，料將有更多資金流入樓市。至於新加推的136伙，屬實用302至807方呎1房至3房戶，維持最高15%折扣，折實價325萬至1093萬餘元，整批折實均呎1.18萬元。

新地表示，今批新推單位，按價單計整批市值8.7億元，提價約1.5%至2%；個別單位實質加幅料約2%至3%（見表）。SIERRA SEA系列亦連錄3宗招標成交，包括1A期Aqua Avenue 2座1樓E室，兩房設計連平台特色戶，實用413方呎，成交價623.7萬元、實呎1.51萬元。

新地同系大埔白石角雲滙1期，最新亦售出1座11樓A1室，實用953方呎3房連儲物室間隔，招標成交價1398萬元、實呎1.46萬元。路勁（1098）屯門掃管笏凱和山，昨連沽9伙1房、兩房戶，成交價361萬至436萬餘元、實呎8490至9812元，吸金3625萬元。

天瀧連沽4伙套現逾2億

市區方面，恒地（0012）啟德跑道區天瀧新售出4伙、套現逾2億元，當中有大手買家斥資逾1億元，購入5座17樓A室、同座17樓B室，同為實用1382方呎4房戶，成交價均為5080萬元、實呎3.67萬元。另路勁與港鐵合作的黃竹坑站港島岸晉環，售出第2A座41樓A室，實用1158方呎4房戶，成交價3960萬元、實呎3.41萬元。

相關字詞﹕路勁 恒地 新地 新世界 晉環 天瀧 凱和山 滶晨 SIERRA SEA 1B期

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