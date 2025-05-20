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經濟

香港地產

UNI折實均呎1.55萬 低同區二手一成 1房410萬入場 首批50伙八成低於500萬

【明報專訊】正當新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA 1B熱賣之際，樓花期約17個月，由萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence，昨日公布首張價單，首批涉及50伙，其中40伙1房戶折實價均低於500萬元，實用面積293方呎1房折實410萬元入場，而首批單位折實均呎15,481元，低同區鄰近港鐵大圍站的單幢盤珀玥二手呎價約1.7萬元逾一成。項目今日起對外開放設於觀塘巧明街安盛金融大樓示範單位，兼同日起收票，最快本月開售。

明報記者 趙頌明

提供240伙的UNI Residence，與港鐵顯徑站及大圍站均有一定距離（見地圖）。事實上，同區已經有約4年未有新盤開售，對上一個開售的新盤已是2021年5月、大圍站上蓋項目柏傲莊III，當時折實均呎19,999元。若撇除大型項目，與同區鄰近港鐵大圍站的單幢盤珀玥二手呎價約1.7萬元相比，今次開價有逾一成折讓。

發展商：首批遠低於柏傲莊二手價

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖形容，首批開價為「菁英置業價」，對比同區柏傲莊近期二手均呎約2萬元，有相當大折讓，而1房單位首批全數折實低於500萬元，相信可吸引分支家庭及長線收租客入市。鍾志霖又指出，近期拆息下跌，對置業人士有幫助，對後市感樂觀。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目示範單位將於今日起對外開放，而樓盤會所UNI CLUB設多個區域，包括宴會區、健身區、燒烤區及單車區等。

今日起開放示範單位及收票

UNI Residence首批50伙，實用面積291至394方呎，當中1房40伙，實用面積291至299方呎；另兩房10伙，實用面積370至394方呎；價單售價512.4萬至872.5萬元，實呎17,350至22,145元，以最高即供折扣20%計算，折實價410萬至698萬元，折實實呎13,882元至17,716元。

入場價最低單位為3樓D室，實用面積293方呎，1房間隔，定價512.4萬元，折實價410萬元，折實實呎13,993元。首批售價及呎價最高單位為18樓B室，實用面積394方呎、兩房間隔，定價872.5萬元，折實價698萬元，折實實呎17,716元。

發展商昨日首度開放兩個無改動示範單位予傳媒參觀。其中以18樓D室為藍本設計的示範單位，1房間隔，實用面積293方呎。單位客飯廳呈長方形，間隔方正，房間設有轉角玻璃窗，而開放式廚房則以L形設計。

另以18樓B室為藍本的無改動示範單位，實用面積394方呎、兩房間隔。客飯廳預留大幅牆身方便擺放家具，外連38方呎「三合一」露台。UNI Residence所有單位的樓層高度均達3.325米，及採用開放式廚房設計。

相關字詞﹕珀玥 柏傲莊 開價 SIERRA SEA 1B期 UNI Residence

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