明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
科技觀潮

投資策略

薛偉傑：小米再推自研「大晶片」 仍有兩大隱憂

【明報專訊】小米（1810）相隔超過8年，再次推出自行研發的智能手機處理器（手機SoC晶片），號稱累積研發投資已超過135億元（人民幣，下同），研發團隊超過2500人，力爭要躋身行業的第一梯隊。

小米創辦人、董事長兼CEO雷軍昨在微博發文稱，小米戰略新品發表會在5月22日晚上舉行，採用第二代3納米製程技術製造的「小米玄戒O1」最受市場注目。現時網上流傳，在性能測試程式中，玄戒O1的單核得分為2709分，多核心得分為8125分。這個成績已超越高通「驍龍8 Gen3」處理器，但與高通旗艦處理器「驍龍8 Elite」相比，仍有一定差距。

小米的「造芯」之路始於2014年初。2014年小米成立北京松果電子有限公司，開設自研手機處理器計劃，產品命名為「澎湃S1」。其實松果電子是小米與大唐電信旗下的聯芯科技投資成立，並以1.03億元代價，將聯芯科技開發和擁有的SDR1860平台技術授權給松果電子，以跳過研發處理器最初門檻，縮短研發設計周期。

2015年7月26日，「澎湃S1」完成硬件設計，第一次「流片」（Tape Out）。2016年12月，澎湃S1進入量產階段。2017年2月28日，小米第一款自研手機處理器澎湃S1正式推出，搭載於小米5C智能手機。可惜，雖然澎湃S1也是8核心64位元的處理器，但採用28納米製程技術，定位於中階手機晶片，性能平平，試水溫意圖明顯；加上其基頻晶片部分並非支援內地所有3G和4G網絡制式，評價未如人意。隨後研發的「澎湃S2」更遭遇多次流片失敗，令小米暫時放棄研發手機處理器；不過，小米只是將研發計劃轉向難度較低的手機外圍「小晶片」。隨後，小米在影像處理、快速充電、電源管理、通訊、顯示等多個領域都推出了自研晶片，例如澎湃C系列ISP影像處理晶片、澎湃P系列快速充電晶片、澎湃G系列電源管理晶片、澎湃T系列訊號增強晶片等。

2021年小米重新成立一家晶片設計子公司上海玄戒技術有限公司，註冊資本達15億元，總經理由小米高級副總裁曾學忠兼任。曾學忠在加入小米之前，曾擔任內地手機晶片商紫光展銳的CEO。2023年6月玄戒技術註冊資本增至19.2億元。同年10月，北京玄戒技術有限公司成立，註冊資本達30億元，同樣由曾學忠領導。雷軍聲言，小米在2021年重新研發手機處理器時，已決定至少投入10年時間和500億元，語氣相當堅決。

倘美決定遏制 或步華為後塵

但有說玄戒O1乃外掛聯發科的基頻晶片，即小米仍未能自研基頻晶片部分。筆者認為，這次小米推出玄戒O1，從紙上數據來說，可以審慎看好。但仍有兩大隱憂。第一，它所說的採用第二代3納米製程技術製造，相信必定是由台積電代工生產。只要美國政府決定遏制，台積電代工隨時可能被叫停，一如華為2019年的遭遇。第二，基頻晶片部分若倚賴聯發科或外國公司，同樣不太穩陣。這好像華為以往從高通購入手機處理器，因為美國政府在基頻晶片阻撓，本來可以支援5G，卻要變成4G來使用。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

上 / 下一篇新聞

中國零售固投遜預期 工業升6.1% 分析：房產弱拖累消費 需明確措施撐樓市
中國零售固投遜預期 工業升6.1% 分析：房產弱拖累消費 需明確措施撐樓市
內房開發投資 跌幅擴至10.3%
內房開發投資 跌幅擴至10.3%
港股23000獲支持 藍籌綜指新貴做好
港股23000獲支持 藍籌綜指新貴做好
中證監副主席：A股估值偏低 突顯價值
中證監副主席：A股估值偏低 突顯價值
高盛料中央暫未必加碼谷消費
高盛料中央暫未必加碼谷消費
寧德暗盤升9% 每手賺2400元 獲31萬人認購 不足7萬人抽中
寧德暗盤升9% 每手賺2400元 獲31萬人認購 不足7萬人抽中
富衛重新申請港上市
富衛重新申請港上市
中電首季港售電量減2.6%
中電首季港售電量減2.6%
阿里蘋果AI合作據報遭美審查
阿里蘋果AI合作據報遭美審查
法巴料更多華車企歐建供應鏈
法巴料更多華車企歐建供應鏈
阿里健康全年經調整利潤升36%
阿里健康全年經調整利潤升36%
美聯上調與鋑聯互薦金額上限
美聯上調與鋑聯互薦金額上限
DFI推低碳米 採「零溢價」策略 5公斤售60元 降環保門檻
DFI推低碳米 採「零溢價」策略 5公斤售60元 降環保門檻
「沽美國」交易重現 30年債息升破5厘 穆迪降評級影響 美匯受壓
「沽美國」交易重現 30年債息升破5厘 穆迪降評級影響 美匯受壓
對冲基金日圓長倉規模近6年最多
對冲基金日圓長倉規模近6年最多
聯儲官員：未見資金大規模撤美
聯儲官員：未見資金大規模撤美
張兆聰：百度AI發展不俗 小注炒落後
張兆聰：百度AI發展不俗 小注炒落後
港元定存渣打7日年利率見5.5厘
港元定存渣打7日年利率見5.5厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：比亞迪料見炒作 上望480元
黃雯怡：比亞迪料見炒作 上望480元
梁天卓：從不學老爸看控煙政策
梁天卓：從不學老爸看控煙政策
陳靜：領導者在AI時代 價值在哪裏？（二之一）
陳靜：領導者在AI時代 價值在哪裏？（二之一）
技術取勝：再鼎醫藥50天線阻力大
技術取勝：再鼎醫藥50天線阻力大
何民傑：申訴署報告下架應先公告
何民傑：申訴署報告下架應先公告
劉思明：基本面良好科技股回吐成吸納機會
劉思明：基本面良好科技股回吐成吸納機會
周顯：搞創投要嚴控開支
周顯：搞創投要嚴控開支
湯文亮：冇得坐主家席 一定唔出席
湯文亮：冇得坐主家席 一定唔出席
UNI折實均呎1.55萬 低同區二手一成 1房410萬入場 首批50伙八成低於500萬
UNI折實均呎1.55萬 低同區二手一成 1房410萬入場 首批50伙八成低於500萬
話你知：3年前投得地皮 每呎逾8800元
話你知：3年前投得地皮 每呎逾8800元
SIERRA SEA 1B加推136伙 個別加價逾2%
SIERRA SEA 1B加推136伙 個別加價逾2%
陳秉志域多利道自住屋淪銀主盤 市值4.3億
陳秉志域多利道自住屋淪銀主盤 市值4.3億
大坑西邨地盤一 批建兩座涉逾50萬呎樓面
大坑西邨地盤一 批建兩座涉逾50萬呎樓面
內地生1.23萬租雲滙開放式戶
內地生1.23萬租雲滙開放式戶