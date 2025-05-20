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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：從不學老爸看控煙政策

【明報專訊】我從來都不是煙民。小時候，爸爸每逢抽煙，總會躲進家中露台，好像做賊般生怕被媽媽發現；他當然也明白媽媽對煙味的厭惡，但習慣難改，只好偷偷進行。也許就是這些家庭場景早早在我心中種下了拒煙的種子，長大後從未對煙產生過任何好奇。

由微觀到宏觀，控煙政策的效果，真的是靠政府年年加煙稅、禁售加味煙、打擊私煙這些「供應干預」的手段來實現的嗎？還是，其實像我一樣，受教育與家庭環境所影響的「需求管理」政策，才是關鍵？

實證地看，加煙稅等供應干預政策往往會帶來反效果。當政府加煙稅至每包煙16元後，煙草稅收入不升反跌，從81億元降至43億元。為什麼？因為煙價與鄰近地區差距過大。當內地煙廉宜又合法，電子煙、加味煙都有選擇，香港卻大幅加稅並禁止部分煙種時，市民和旅客便更傾向跨境購買或轉投私煙。大量私煙（尤其是在本地禁售的加味煙）湧入市場，導致吸煙行為轉向地下化，不但監管難度大增，私煙的質量與健康風險更無從掌握。比起政府官員口中的「糖衣毒藥」，無牌地下製品才是真正的「毒上加毒」。

需求管理政策 效果長遠穩健

相反，需求管理的政策，如公共教育、健康風險宣傳、戒煙服務等，雖見效緩慢，卻是長遠而穩健的策略。研究顯示，受教育程度愈高的人，其吸煙率愈低、壽命愈長，原因在於教育不僅令他們更了解健康資訊，也提升了自控力與長遠規劃的能力。換句話說，教育不單是知識灌輸，更是價值觀的建立與行為習慣的養成。

我從未對煙動心，並不是因為一包煙要幾多錢或煙稅又加了多少，相反更多是來自媽媽在家中潛移默化的價值觀。就像我小時候聽媽媽的話，看爸爸在廚房偷偷摸摸，不抽煙就成為了一種自然的選擇。

換言之，有效的控煙政策，不一定要靠邊境查私煙、派人站崗、把煙打成毒品（老實說，相對煙仔，父母更緊張仔女吸太空油吧）。真正能「贏健康」的，是讓下一代自發地對煙說不。而那一招，叫做教育。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

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