黃雯怡：比亞迪料見炒作 上望480元

恒生指數公司公布季檢結果，恒生指數成分股數目將由83隻增加至85隻，調入美的集團（0300）、中通快遞（2057）；恒生科技指數調入比亞迪（1211），變動將於6月9生效。由於比亞迪市值龐大，加入科指後權重將大增至8%，與AMT（阿里巴巴(9988)、美團(3690)、騰訊(0700)）並駕齊驅，吸引ETF資金換馬買入，利好比亞迪股價。此外，比亞迪今年首4月累計銷量超過128萬輛，斷層式領先其他品牌。比亞迪的海外成績也同樣亮眼，4月出口銷量79,086輛，按年增長90.8%；1至4月累計出口逾29.3萬輛，按年增長110%。

比亞迪的成本優勢及快速充電技術，正助其迅速打入全球市場。目前公司預測市盈率約25倍，估值仍吸引。本周電動車電池巨頭寧德時代將在港股上市，料帶動資金炒作相關板塊。建議趁回落吸納，上望480元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]