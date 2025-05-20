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經濟
國際金融

聯儲官員：未見資金大規模撤美

【明報專訊】擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）昨表示，面對政府政策轉變，投資者正審視在美國的投資部署，未看到任何資金大規模撤出美國的舉動，儘管在美國國債市場，已「看到一些價格影響」。他說，儘管存在許多不確定，目前美國「經濟表現非常好」，投資者過去及未來將「繼續認為」美國是絕佳的投資地點，美國國債等「核心」固定收益市場一直運作良好。

對於美聯儲的利率政策水平，威廉斯形容，其對經濟增長略具限制，對未來形勢仍是有利的。他說，考慮到政府政策變化，美聯儲需更多時間了解經濟前景，可能要到6至7月以後，才能更清楚掌握經濟狀况，「這將是蒐集數據、獲得更清晰畫面，並觀察事態發展的過程」。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周一亦表示，經濟和政策都在不斷變化，存在很多不確定性，「我認為要待3至6個月才開始看到形勢發展」。利率期貨數據顯示，投資者預期今年底前，美聯儲將減息兩次。

巴郡下年股東會 股神不主持

此外，《奧馬哈世界先驅報》報道，「股神」巴菲特將不會主持2026年的巴郡股東大會，而是選擇讓其接班人阿貝爾（Greg Abel）獨挑大樑。據報，巴菲特計劃與公司董事會成員一起坐，並交由阿貝爾回應股東的提問。巴郡早前表示，在阿貝爾接任行政總裁後，巴菲特仍將繼續擔任董事長。

（綜合報道）

[國際金融]

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