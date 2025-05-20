對冲基金日圓長倉規模近6年最多

日央行：倘捱過關稅 將續加息

美元兌日圓在5月12日升至148.65的5周高位，為部分投資者提供了獲利機會。美銀駐香港亞太區G10外匯交易主管Ivan Stamenovic指出，美元突破148，使建立新的美元兌日圓淡倉更具吸引力。

野村國際駐倫敦的G10貨幣現貨交易主管Antony Foster指出，對冲基金和長期投資者正買入日圓、賣出美元。市場對日圓可能面臨升值壓力的猜測，令日圓買盤湧現。在美國財政部最新的半年度外匯報告，日本和韓國都被列入匯率政策觀察名單。此外，日本央行副行長內田真一昨亦表示，若日本經濟從潛在的關稅打擊反彈，且基本通脹穩定維持在2%目標，日本央行將繼續加息。

大宗商品方面，作為避險資產的黃金經歷回調後，周一再度上漲。現貨金最高回升至每盎司3249美元。摩根大通大宗商品研究主管Natasha Kaneva指出，黃金從美國財政狀况惡化中受益，這趨勢可能會持續相當長的時間。高盛表示，全球央行的黃金需求保持強勁，維持金價在今年底達到3700美元的目標。

（綜合報道）

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