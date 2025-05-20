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「沽美國」交易重現 30年債息升破5厘 穆迪降評級影響 美匯受壓

【明報專訊】評級機構穆迪上周五收市後，將美國信用評級由最高級別的「Aaa」降至「Aa1」，並對美國政府債務水平提出警告，引發 「沽美國」（Sell America）的交易重現。有別於4月初對上一輪的美國資產拋售潮由「對等關稅」所引發，今次美國資產下滑，是由於市場對美國政府債務的擔憂。美國長年期國債價格受壓，10年期國債孳息率昨升穿4.55厘，30年期國債孳息率升穿5厘心理關口（見圖），是2023年11月以來最高水平。今年4月初，特朗普政府宣布向全球實施「對等關稅」後，10年期國債孳息率曾觸及4.6厘，30年期國債孳息率亦觸及5厘，其後白宮宣布暫緩「對等關稅」。

美匯指數昨由101跌至100左右，美元兌日圓失守145；每百日圓兌港元在5.38算。每歐元兌美元昨最多升逾1%，高見1.1288。美股三大指數早段下滑，納指跌逾1%，道指跌逾200點。摩根士丹利首席美股策略師威爾遜（Michael Wilson）指出，由於中美暫停貿易戰，令美國衰退的可能降低，因此信貸評級下調引致的美股下滑，是入市良機。

專家：投資者憂美資產可信度

穆迪是三大評級機構中，最後一家下調美國頂級信評的機構。標準普爾早在2011年已下調美國評級，惠譽則於2023年採取行動。瑞銀全球財富管理指出，下調評級反映整體風險，而非市場的基本面改變，預計不會對金融市場產生重大的直接影響。富瑞國際首席經濟學家Mohit Kumar表示，如果歷史可以借鑑，評級行動的影響通常短暫，不過當前情况不同，關稅戰已導致一些投資者質疑美國資產的可信度，並尋求替代方案。

瑞穗國際歐洲、中東和非洲地區宏觀策略主管Jordan Rochester表示，不會過分強調這次降級的重要性，但其加強了近期的「去美元化」（de-dollarization）議論。

特朗普的減稅方案，已在眾議院預算委員會過關，為稍後在眾議院表決鋪路。加上該政府的激進貿易政策，可能令美國經濟放緩。穆迪今次下調美國信評，可能會加劇市場對美國主權債務的擔憂。富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）投資解決方案副投資總監Max Gokhman表示，隨着沒有資金支持的財政紓困措施不斷擴大，美國信評被下調不令人感到意外。他指出，大型投資者（包括主權財富基金和機構投資者）開始將美國國債換成其他避險資產，美國政府的償債成本將繼續攀升，為美元帶來進一步下行壓力，並降低美股吸引力。

富國銀行料債息未升完

富國銀行的報告預計，受穆迪下調評級影響，美國10年期和30年期國債孳息率可能會再升5至10個基點。雖然債息上升通常會提振美元，但市場對債務的擔憂，可能加劇投資者對美元的疑慮。

法興的報告指出，美國長期國債孳息率向上，將增加美國政府的淨利息成本和赤字。按揭抵押貸款利率及信用卡利率可能隨之向上，削弱美國經濟。長遠來看，美國國債的避險資產地位下降，將影響外資對美國國債及其他美國資產的需求。

歐洲央行行長拉加德表示，美元兌歐元近期下跌是違反直覺的，反映金融市場某些領域對美國政策失去信心。美國財長貝森特形容，穆迪的評級是滯後的指標，強調特朗普政府決心降低聯邦支出，並發展經濟。

（綜合報道）

[國際金融]

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