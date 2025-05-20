阿里健康全年經調整利潤升36%

調整後淨利潤率升至6.4%

不同收入分部方面，該公司主要收入即醫藥自營業務收入261.24億元，按年增10%。醫藥電商平台業務收入35.88億元，升54%。醫療健康及數字化服務業務的收入為8.85億元，降7.6%。

阿里健康稱，旗下天貓健康平台業務持續穩健發展，年度商品交易總額（GMV）保持穩健增長，年度活躍用戶數（過往12個月內在天貓健康平台實際購買過一次或以上商品的消費者）持續提升。

該公司表示，報告期內集團積極運營天貓健康類目的廣告業務，持續賦能商家，提升品牌商經營服務能力，故其收入實現高速增長。

此外，阿里健康亦提及人工智能（AI）應用情况，包括在醫療大模型應用領域，醫藥電商業務場景下，從流量、供給和服務承接等實現全鏈路AI賦能探索。該公司指出，未來將持續在醫療服務領域積極探索大模型應用，期待進一步優化醫療大健康領域的工作效率與流程質量。