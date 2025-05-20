彭博稱擬籌數億美元

富衛公布截至去年底，新業務價值以固定匯率計算，按年上升13.5%至8.34億美元，年化新保費按年上升20.9%至19.16億美元。香港及澳門為富衛最大市場，去年新業務價值錄3.33億美元，按年上升32.5%，其次為泰國新業務價值按年下跌5.1%至2.78億美元，日本業務按年上升11.7%至8800萬美元。

富衛去年新業務合約服務邊際為12.22億美元，按年增長30.5%，今年首季則按年增長55%至4.65億美元。富衛去年稅後淨利潤為2400萬美元，為應用國際財務報告準則第17號後首次錄得淨利潤。

李澤楷於2013年2月向荷蘭國際集團收購香港、澳門及泰國保險業務，成立富衛品牌。李澤楷現時持有富衛66.7%，瑞士再保險持有12.06%，另於2021年和2022年向泰國匯商銀行、加拿大養老基金及李嘉誠基金會2022控制的DGA Capital等配股。

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