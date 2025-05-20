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經濟
新股

寧德暗盤升9% 每手賺2400元 獲31萬人認購 不足7萬人抽中

【明報專訊】內地電池製造商龍頭寧德時代（3750）昨日暗盤表現做好，於三大券商暗盤至少升逾8%，當中輝立暗盤升最多，升9.1%至287元，一手100股計，不計手續費，每手賺2400元。輝立暗盤收盤價較寧德A股（深：300750）昨日收市價260元人民幣（約280.8港元）再高出2.2%，寧德H股於今日正式掛牌。

明報記者 江陵凱

寧德昨晚公布公開發售吸引約31萬份認購申請，合共涉資逾3500億元，超購逾150倍，只有不足7萬名股民成功認購。認購一手中籤率為一成，認購2萬股（200手）才穩獲派1手；認購44,210手涉資11.7億元的「頭槌飛」有21張，每人獲派最少21手。寧德決定增發15%H股，集資額由原先約310億元增至356.5億元。

派格生物吉宏招股 下周二掛牌

另兩新股派格生物醫藥（2565）及吉宏股份（2603），於昨日起至本周四（22日）起招股，並同於下周二掛牌，分別最多籌3億元及7.3億元（見表）。兩新股是次亦引來基石投資者，基投禁售期同為半年。

內地生科公司派格為專注於研發開發慢性病創新療法，當中包括2型糖尿病及肥胖症等。派格是次IPO發行1928萬股H股、佔總股本5%，公司表示已申請H股全流通，上市後將約2.6億股非上市股份轉換成H股，相關股份佔總股本67.33%。派格是次招股引來1名基石投資者益澤康瑞捧場，涉資1.98億元，將認購是次IPO發售股份的65.82%。

派格過去兩年均錄得虧損，去年虧損則為2.83億元（人民幣，下同），公司成立以來有9次上市前融資，共籌5030萬美元及10.5億元人民幣。派格稱考慮到IPO集資所得及截至去年底計的現金項目等，料資金能維持自去年底起27個月財務可行性，表示若有需要，預期下一輪融資最少有1年的緩衝期。

恒瑞醫藥孖展1589億 超購291倍

已於深交所上市、從事跨境社交電商及紙製快消品業務包的吉宏，今年首季溢利按年升58%至6247萬元，收入按年升12%至14.77億元。

另外，據市場資料顯示，招股期截至昨晚9時，恒瑞醫藥（1276），於公開發售部分的孖展認購額已錄超購291倍，涉資1589億港元。彭博報道指出，由於認購反應熱烈，恒瑞於昨日下午5時提前截止國際配售中來自機構投資者的認購。

[新股]

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