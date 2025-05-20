高盛料中央暫未必加碼谷消費

【明報專訊】內地電商「618購物節」促銷戰再度開鑼，高盛亞洲消費行業研究聯席主管鄭絜云分析內地消費趨勢時指出，內地消費者傾向於在假日及有促銷活動時集中消費，今年五一黃金周假期消費支出在去年同期較高基數下仍實現穩健增長，認為內地消費力已觸底回升並維持相對平穩，惟難以期待短期內出現大幅好轉。在經濟環境較為穩定的情况下，她亦預計中央未必會加碼現有的刺激消費政策。
內地消費力料已觸底回升
她預計，今年全年內地居民消費將增長約4.8%。在政策支持方面，「以舊換新」有助推動汽車、家電等高單價商品銷售，而地方政府發放的消費券亦可提振餐飲業表現。她表示，目前中央或將重心轉移至「維穩」層面，包括保障房地產市場穩定及提振消費者信心。她續指出，近年內地居民存款大幅增加，具備消費能力，相信未來關稅若繼續保持穩定及經濟活動逐步復常下，消費信心亦將會逐漸恢復。鄭絜云補充說，內地政府對「全民派錢」政策持謹慎態度，不過亦會「保留子彈」，若貿易戰升溫或外部環境轉差，亦不排除進一步擴大刺激消費措施。
鄭絜云稱，內地消費市場正呈現分化現象，在理性消費的同時，消費者亦更加重視情緒價值消費及體驗式消費。服務消費在結構上維持可觀增長，預計旅遊消費將按年增長6%至7%。此外，由於服務消費佔整體消費比例現時仍未回到疫情前水平，仍具增長潛力。具體行業方面，較看好IP（知識產權）零售商、運動服飾、現製茶飲及瓶裝飲料；對外銷行業、非中高端白酒、黃金珠寶、地產鏈家電品類則短期內保持審慎。她預計，今年下半年消費行業上市公司收入將優於上半年，主要受去年下半年低基數效應影響，加上經歷2023年至去年上半年價格戰後，現市場競爭格局已有改善。