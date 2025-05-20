高盛料中央暫未必加碼谷消費

內地消費力料已觸底回升

她預計，今年全年內地居民消費將增長約4.8%。在政策支持方面，「以舊換新」有助推動汽車、家電等高單價商品銷售，而地方政府發放的消費券亦可提振餐飲業表現。她表示，目前中央或將重心轉移至「維穩」層面，包括保障房地產市場穩定及提振消費者信心。她續指出，近年內地居民存款大幅增加，具備消費能力，相信未來關稅若繼續保持穩定及經濟活動逐步復常下，消費信心亦將會逐漸恢復。鄭絜云補充說，內地政府對「全民派錢」政策持謹慎態度，不過亦會「保留子彈」，若貿易戰升溫或外部環境轉差，亦不排除進一步擴大刺激消費措施。

鄭絜云稱，內地消費市場正呈現分化現象，在理性消費的同時，消費者亦更加重視情緒價值消費及體驗式消費。服務消費在結構上維持可觀增長，預計旅遊消費將按年增長6%至7%。此外，由於服務消費佔整體消費比例現時仍未回到疫情前水平，仍具增長潛力。具體行業方面，較看好IP（知識產權）零售商、運動服飾、現製茶飲及瓶裝飲料；對外銷行業、非中高端白酒、黃金珠寶、地產鏈家電品類則短期內保持審慎。她預計，今年下半年消費行業上市公司收入將優於上半年，主要受去年下半年低基數效應影響，加上經歷2023年至去年上半年價格戰後，現市場競爭格局已有改善。