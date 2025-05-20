港股23000獲支持 藍籌綜指新貴做好

收跌12點 北水淨買85億兩周最多

恒指低開188點，最多曾跌285點，低見23,059點，其後跌幅收窄，午後更曾轉升57點，高見23,402點，收報23,332點，跌12點，連跌3日。國指跌0.09%，報8460點；科指跌0.5%，報5255點。北水淨買入最多的是建行（0939）、中移動（0941）及盈富基金（2800）；淨賣出最多的是騰訊（0700）及小米（1810）。

重磅科網股個別發展，阿里（9988）與蘋果AI合作據報正遭美國政府審視，阿里股價再跌逾3%，為全日表現最差藍籌；小米預告將發布新自主研發晶片，股價升2.6%；騰訊、美團（3690）升逾1%至2%。

恒指公司上周五公布新一次季檢結果，兩隻藍籌新貴美的集團（0300）、中通快遞（2057）做好，股價升近3%至4%；納入科指的比亞迪（1211）微跌；遭剔出科指的閱文集團（0772）跌7.6%。獲納入恒生綜合指數成分股，有望短線迎來北水半新股的布魯可（0325）、古茗控股（1364）、蜜雪集團（2097）升5%至8%。

汽車股受壓 比亞迪微跌

汽車、手機設備股受壓，理想汽車（2015）跌逾3%；小鵬（9868）、吉利（0175）跌逾2%；舜宇（2382）跌逾3%。

中金發表報告表示，當前港股情緒已基本修復至去年10月高點，短期內缺乏情緒、利率和基本面的催化劑。在更多催化劑出現以前，料港股短期可能在當前位置震盪，甚至不排除有一些回調和波動。