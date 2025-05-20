內房開發投資 跌幅擴至10.3%

截至4月底全國商品房待售面積7.8142億平方米，較3月底減少522萬平方米。其中，住宅待售面積減少455萬平方米。另外，1至4月份房地產開發企業到位資金3.2596萬億元，按年跌4.1%。

70城市房價降幅按年收窄

樓價方面，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月持平或略降，按年降幅持續收窄。國家統計局新聞發言人付凌暉指出，4月份房地產市場保持總體穩定；隨着各項穩樓市政策陸續落地生效，房地產銷售有所回穩，部分城市市場交易呈現積極變化。首4個月新建商品房銷售面積下降2.8%，降幅比首季收窄0.2個百分點。從40個重點城市的情况來看，首4個月新建商品住宅銷售面積和銷售額按年分別增長0.1%和2%。

樓價方面，付凌暉稱房價運行總體穩定，按月來看，4月份的70個大中城市中，一二線城市新建商品住宅銷售價格按月持平，三線城市略有下降。從按年來看，4月份70個大中城市中，各線城市的商品住宅銷售價格按年跌幅繼續收窄。其中，一二三線城市新建商品住宅銷售價格按年分別收窄0.7、0.5和0.3個百分點；二手住宅銷售價格按年收窄0.9、0.5和0.4個百分點。

統計局：庫存減 開工改善

付凌暉續指出，房地產庫存和新開工有所改善。隨着房地產銷售回暖，房地產企業商品房庫存減少，開工建設出現改善。4月底商品房待售面積較3月底繼續減少，連續兩個月減少。首4個月全國房屋新開工面積按年跌幅比首季收窄0.6個百分點。