中國零售固投遜預期 工業升6.1% 分析：房產弱拖累消費 需明確措施撐樓市

明報記者 歐陽偉昉

4月內地消費經季節調整按月增長0.24%，為去年6月以來最慢按月增速。4月商品零售額按年增長5.2%，較3月增速放緩0.7個百分點，受「以舊換新」政策補貼的消費品續有強勁增長，包括家電消費按年上升38.8%，手機等通訊器材消費按年上升19.9%，不過增速較3月放緩8.7個百分點，汽車類消費按年增速則放緩4.8個百分點至0.7%。服務業消費增速亦放緩，4月餐飲收入按年增速較3月放緩0.4個百分點至5.2%，全國服務業生產指數按年上升6%，較3月放緩0.3個百分點。

貿談倘不順利 消費難抵消出口影響

內地近年推出不少支持房地產措施，包括放寬限購、容許以地方專項債資金收購庫存，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，首4個月房地產銷售跌幅擴大，政策未能提振房地產市場，反而加快收縮，一旦房地產不回升，則不能支持家電等地產相關消費，也不能帶動財富效應，對消費拖累多於關稅對出口就業的影響。

楊宇霆認為，未來若貿易會談不順利、關稅再度上調，靠現時疲弱的消費沒有辦法對冲出口的影響，由於內需佔內地GDP達88%，實現5%增長目標仍然需要消費。他認為，單靠小幅減息不能刺激房地產，放寬限購、收購庫存等措施亦未能提振居民對房地產市場上升的預期，認為當局需要更明確地表達支持房地產市場回升。

固投方面，首4個月製造業固定資產投資按年則上升8.8%，較首3個月放緩0.3個百分點，受惠「大規模設備更新」補貼，設備工具購置按年上升18.2%，較首3個月放緩0.8個百分點。基建投資按年增長5.8%，增速與第一季持平。

ING上調內地GDP增速至4.7%

ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，設備更新將帶動製造業投資有不錯表現。就關稅對工業和出口影響，他認為不少內地製造產品不易替代，而全球面臨關稅不確定，亦較少公司會急於在海外投資建立生產線，故最終對內地產品出口和製造影響，可能會少於預期。

他又認為貿易戰升級較直接影響市場信心和情緒，民企和家庭可能傾向於謹慎，一旦貿易談判前景更為清晰，將有助經濟前景改善，該行將內地GDP增速由4.5%上調至4.7%。