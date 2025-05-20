明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中國零售固投遜預期 工業升6.1% 分析：房產弱拖累消費 需明確措施撐樓市

【明報專訊】國家統計局公布4月內地經濟數據，當月美國對華加徵高額「對等關稅」，4月工業增加值按年增加6.1%，高於市場預期的5.7%，回復至1至2月相若增速水平，不過首4個月房地產跌幅擴大（見另文），拖累同期固定投資增長放緩至4%，低於市場預期的4.2%。4月零售總額按年升5.1%（見圖1），低於市場預期的5.8%，亦較3月增速放緩0.8個百分點。分析指出，4月出口和工業數據並不差，加上中美達成協議暫降關稅，料出口對今季經濟影響有限，不過房地產市場跌幅擴大，未能製造財富效應支持，為內地消費未如預期的主因。

明報記者 歐陽偉昉

4月內地消費經季節調整按月增長0.24%，為去年6月以來最慢按月增速。4月商品零售額按年增長5.2%，較3月增速放緩0.7個百分點，受「以舊換新」政策補貼的消費品續有強勁增長，包括家電消費按年上升38.8%，手機等通訊器材消費按年上升19.9%，不過增速較3月放緩8.7個百分點，汽車類消費按年增速則放緩4.8個百分點至0.7%。服務業消費增速亦放緩，4月餐飲收入按年增速較3月放緩0.4個百分點至5.2%，全國服務業生產指數按年上升6%，較3月放緩0.3個百分點。

貿談倘不順利 消費難抵消出口影響

內地近年推出不少支持房地產措施，包括放寬限購、容許以地方專項債資金收購庫存，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，首4個月房地產銷售跌幅擴大，政策未能提振房地產市場，反而加快收縮，一旦房地產不回升，則不能支持家電等地產相關消費，也不能帶動財富效應，對消費拖累多於關稅對出口就業的影響。

楊宇霆認為，未來若貿易會談不順利、關稅再度上調，靠現時疲弱的消費沒有辦法對冲出口的影響，由於內需佔內地GDP達88%，實現5%增長目標仍然需要消費。他認為，單靠小幅減息不能刺激房地產，放寬限購、收購庫存等措施亦未能提振居民對房地產市場上升的預期，認為當局需要更明確地表達支持房地產市場回升。

固投方面，首4個月製造業固定資產投資按年則上升8.8%，較首3個月放緩0.3個百分點，受惠「大規模設備更新」補貼，設備工具購置按年上升18.2%，較首3個月放緩0.8個百分點。基建投資按年增長5.8%，增速與第一季持平。

ING上調內地GDP增速至4.7%

ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，設備更新將帶動製造業投資有不錯表現。就關稅對工業和出口影響，他認為不少內地製造產品不易替代，而全球面臨關稅不確定，亦較少公司會急於在海外投資建立生產線，故最終對內地產品出口和製造影響，可能會少於預期。

他又認為貿易戰升級較直接影響市場信心和情緒，民企和家庭可能傾向於謹慎，一旦貿易談判前景更為清晰，將有助經濟前景改善，該行將內地GDP增速由4.5%上調至4.7%。

相關字詞﹕固定資產投資 內需 房地產 中國經濟 關稅

上 / 下一篇新聞

內房開發投資 跌幅擴至10.3%
內房開發投資 跌幅擴至10.3%
港股23000獲支持 藍籌綜指新貴做好
港股23000獲支持 藍籌綜指新貴做好
中證監副主席：A股估值偏低 突顯價值
中證監副主席：A股估值偏低 突顯價值
高盛料中央暫未必加碼谷消費
高盛料中央暫未必加碼谷消費
寧德暗盤升9% 每手賺2400元 獲31萬人認購 不足7萬人抽中
寧德暗盤升9% 每手賺2400元 獲31萬人認購 不足7萬人抽中
富衛重新申請港上市
富衛重新申請港上市
中電首季港售電量減2.6%
中電首季港售電量減2.6%
阿里蘋果AI合作據報遭美審查
阿里蘋果AI合作據報遭美審查
法巴料更多華車企歐建供應鏈
法巴料更多華車企歐建供應鏈
阿里健康全年經調整利潤升36%
阿里健康全年經調整利潤升36%
美聯上調與鋑聯互薦金額上限
美聯上調與鋑聯互薦金額上限
DFI推低碳米 採「零溢價」策略 5公斤售60元 降環保門檻
DFI推低碳米 採「零溢價」策略 5公斤售60元 降環保門檻
「沽美國」交易重現 30年債息升破5厘 穆迪降評級影響 美匯受壓
「沽美國」交易重現 30年債息升破5厘 穆迪降評級影響 美匯受壓
對冲基金日圓長倉規模近6年最多
對冲基金日圓長倉規模近6年最多
聯儲官員：未見資金大規模撤美
聯儲官員：未見資金大規模撤美
張兆聰：百度AI發展不俗 小注炒落後
張兆聰：百度AI發展不俗 小注炒落後
港元定存渣打7日年利率見5.5厘
港元定存渣打7日年利率見5.5厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：比亞迪料見炒作 上望480元
黃雯怡：比亞迪料見炒作 上望480元
梁天卓：從不學老爸看控煙政策
梁天卓：從不學老爸看控煙政策
陳靜：領導者在AI時代 價值在哪裏？（二之一）
陳靜：領導者在AI時代 價值在哪裏？（二之一）
薛偉傑：小米再推自研「大晶片」 仍有兩大隱憂
薛偉傑：小米再推自研「大晶片」 仍有兩大隱憂
技術取勝：再鼎醫藥50天線阻力大
技術取勝：再鼎醫藥50天線阻力大
何民傑：申訴署報告下架應先公告
何民傑：申訴署報告下架應先公告
劉思明：基本面良好科技股回吐成吸納機會
劉思明：基本面良好科技股回吐成吸納機會
周顯：搞創投要嚴控開支
周顯：搞創投要嚴控開支
湯文亮：冇得坐主家席 一定唔出席
湯文亮：冇得坐主家席 一定唔出席
UNI折實均呎1.55萬 低同區二手一成 1房410萬入場 首批50伙八成低於500萬
UNI折實均呎1.55萬 低同區二手一成 1房410萬入場 首批50伙八成低於500萬
話你知：3年前投得地皮 每呎逾8800元
話你知：3年前投得地皮 每呎逾8800元
SIERRA SEA 1B加推136伙 個別加價逾2%
SIERRA SEA 1B加推136伙 個別加價逾2%
陳秉志域多利道自住屋淪銀主盤 市值4.3億
陳秉志域多利道自住屋淪銀主盤 市值4.3億
大坑西邨地盤一 批建兩座涉逾50萬呎樓面
大坑西邨地盤一 批建兩座涉逾50萬呎樓面
內地生1.23萬租雲滙開放式戶
內地生1.23萬租雲滙開放式戶