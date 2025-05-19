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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

MPF勿跟車太貼 免投資損手

【明報專訊】今年4月初，美國總統特朗普展開「關稅地圖炮」，向全球多國徵收高關稅，觸發環球金融市場動盪，但不久白宮態度軟化，對未報復國家推遲90天實施關稅，市場情緒隨之逐步回穩，目前全球股市大多已收復「特朗普缺口」。由此可見，當大市動盪，靜觀其變相當重要，尤其是投資年期可長達三四十年的強積金（MPF）部署，MPF成員應避免試圖盲目捕捉市場高低點，以免受市場情緒影響而造成投資損失。

明報記者 袁國守

今年4月全球股市顛簸，MPF亦大上大落，但整體來說，上月的表現幾近持平。參考數字化財富管理公司AQUMON 弘量智投整合的「AQUMON MPF指數系列」，於今年3月31日至4月30日展現多元表現，其「綜合基金 + 通脹指數」僅跌0.26%，顯示抗風險能力。其他指數表現分化，「美國股票型基金指數」跌0.91%，「大中華股票型基金指數」挫3.9%，「亞洲股票基金指數」跌2.42%，「股票型基金指數」跌1.38%，反映區域市場壓力；反觀「歐洲股票基金指數」逆市升2.15%，「全球股票型基金指數」微升0.02%，「混合型基金指數」升0.5%，「DIS型基金指數」升0.95%，「債券型基金指數」升0.7%，分化的表現突顯強積金投資組合多元化的優勢。

應專注長期投資策略

BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟稱，收到不少強積金成員查詢，問市况如此，究竟應按兵不動、趁低吸納，還是立刻拋售。他表示，早前委託同事做研究，分析強積金成員投資行為，根據BCT 2024年強積金投資組合表現最佳的50名成員數據，結果發現由2025年4月7日至30日期間，當中大約64%的成員選擇按兵不動，14%的成員轉向較保守的基金，另有18%的成員則轉向較進取的基金。

王玉麟指出，由此可見，即使是表現最佳的50名成員，仍有近三分之二的人士選擇靜觀其變，反映大市在動盪時穩健策略的重要。他補充，若MPF成員對自身投資的市場、國家及資產類別具充分了解，利用市場波動來調整基金組合不失為合理策略。然而，王玉麟提醒，強積金屬長達三四十年的長期投資，對普羅大眾來說，建議避免試圖盲目捕捉市場高低點，以免受市場情緒影響而造成投資損失；成員應專注於長期投資策略，以實現其目標的強積金回報。

「積金王」與「積金燈神」回報差距77%

另外，BCT表示，根據數據，超過98%該公司指定計劃成員2024年全年錄得正回報，而全年平均回報為8.4%；當中兩位成員去年回報差距達76.7個百分點，包括「積金王」跑贏一眾計劃成員平均水平的56.2%全年回報，和「積金燈神」約錄-20.5%的損失。

BCT指出，「積金王」於2024年1月30日將100%美國股票基金類別轉換至香港股票基金類別，當時恒指已有兩星期持續處於16,000點以下；同年10月2日，「積金王」將100%香港股票基金類別轉回美國股票基金類別，趁美國股市展現上升勢頭，成功捕捉市場機遇。靈活市場切換策略讓「積金王」成功捕捉美國和香港股市的上升周期。至於「積金燈神」，於去年1月17日將83%香港股票基金類別和17%強積金保守基金類別，全部轉換至100%強積金保守基金類別，當日港股急挫589點（3.71%），是2022年10月底以來首度失守15,000點關口。「積金燈神」於同年10月7日，將資產轉換至香港股票基金類別，錯過了美國股市10至12月上升的機會。「積金燈神」的操作顯示當事人對市場的誤判，尤其在10月選擇繼續押注香港股市時，未能及時轉向表現更強的美國市場。

踏入傳統說的「五窮月」，BCT提供3個強積金部署建議。1. 分散投資降低風險：「積金王」和「積金燈神」同樣把資金集中單一市場，該公司提醒成員將所有雞蛋放在同一個籃並非人人適合。強積金是長線投資工具，分散投資比試圖預測市場升跌更實際和穩健，將資金分配到不同資產、市場及行業類別，有利降低市場波動對強積金組合的影響。2. 避免過度操作：「積金王」去年僅轉換兩次就獲56.2%的全年回報，但也有MPF成員每隔數天便轉換基金。BCT提醒，強積金畢竟是長線投資工具，建議成員應避免頻密地轉換基金。3. 定期檢視投資組合：積金局建議成員每半年或一年檢視一次強積金投資組合，有助評估資產累積進度、調整策略及捉緊市場機遇；至於對不熟悉投資市場的成員，專業建議尤其重要。BCT建議成員多利用坊間相關工具及資訊，透過它們提供市場分析和不同專家的意見，以宏觀角度看MPF投資。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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