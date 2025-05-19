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經濟
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香港地產

朗晴居連錄成交 呎價逾8000元

【明報專訊】隨中美關稅戰會談取得一定成果，加上港元拆息回落，買家入市信心即時調升。其中元朗朗晴居，新近單日連錄兩宗3房單位成交；代理業界預期，隨連串利好消息帶動交投氣氛好轉，相信朗晴居本月整體交投有望追過上月兩宗的水平。

明報記者 趙頌明

中原副區域營業經理王勤學表示，朗晴居日前連錄兩宗3房戶成交，包括第1座低層E室，實用面積739方呎3房1套間隔，以613.8萬元易手、實呎8306元，新買家為上車客；原業主早於1997年423.7萬元一手買入，帳面獲利190.1萬元或45%。

此外，第10座高層E室，實用面積及間隔相同，原業主減價50萬元或7%，以630萬元沽出、實呎8525元；原業主1998年279萬元一手買入，帳面獲利351萬元或1.3倍。

大埔中心兩房420萬沽 料實蝕28%

美聯首席聯席區域經理梁葦姮透露，大埔中心1期第2座低層A室，實用面積409方呎兩房間隔，獲同區換樓客以420萬元承接、實呎10,269元；原業主2020年550萬元買入單位，帳面已經要蝕約130萬元或24%，連稅項和其他使費料實蝕約155萬元或28%。

上車客498萬買新港城兩房

另中原資深區域營業經理胡耀祖表示，受西貢西沙新盤熱賣帶動，馬鞍山5月上半月暫錄約40宗二手成交，較上月同期增加約一倍，其中新港城暫錄約4宗，包括F座高層03室，實用面積338方呎兩房間隔，以498萬元易手、實呎14,734元，新買家為上車客；原業主2010年以256萬元購入，帳面賺242萬元或95%。

市區方面，公屋單位不乏二手成交；利嘉閣聯席董事李嘉輝表示，黃大仙東頭二邨祥東樓一伙低層8室，實用面積145方呎開放式間隔、望樓景，新近獲買家以50萬元「Full Pay」（毋須承做按揭）未補價承接、實呎3448元；原業主2021年約26.48萬元向房委會一手購入，持貨約4年帳面獲利逾23.5萬元或約89%。

康怡半月錄8宗成交 超過上月全月

另外，中原高級資深分區營業經理施志鋼表示，十大屋苑之一鰂魚涌康怡花園，5月上半月暫錄8宗二手成交，已超越上月全月的6宗，最新成交為Q座中層11室，屬實用面積466方呎兩房間隔，以580萬元沽出、實呎12,446元；原業主2005年以275萬元購入，持貨約20年，帳面獲利305萬元或1.1倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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