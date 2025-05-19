明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

蔚藍東岸向東南3房遠眺港島東

【明報專訊】油塘昔日為東九龍工業重鎮，近年致力轉型為住宅區，近期區內居民最大喜訊，相信是區內的混凝土廠，於4月起落實停止運作，並將安排承辦商清拆工廠部件。內房五礦地產（0230）旗下已屆現樓的蔚藍東岸，最新開放高層向東南的3房現樓示範單位，亮點除坐擁鯉魚門海景至港島東的遼闊景致外，另一設計特點是大廳及各房間相同坐向，室內多個角落均可賞海景。

明報記者 林可為

攝影 鄧宗弘

由4幢住宅大廈組成的蔚藍東岸，於2024年初落成入伙，大部分買家已收樓。項目單位總數688伙，現有200餘伙一手餘貨待售，除8伙實用面積介乎1600餘至2100餘方呎、連平台或天台特色大戶外，其餘主要屬實用面積680至1300餘方呎、主要分佈於臨海第1、2座的3房及4房標準單位，另有為數不多的開放式至兩房戶餘貨。

混凝土廠停運 改善空氣

可留意的是，4月起停止運作的混凝土廠，原本與蔚藍東岸相距不遠，如今落實停止營運，對改善區內空氣質素、噪音、交通擠塞等問題皆具正面作用，亦可改善蔚藍東岸個別單位的對外景觀。

今次介紹的現樓示範單位，屬臨海第1座的16樓C室，實用面積832方呎，屬3房1套連儲物室設計；有別坊間眾多新盤單位採用開放式廚房，單位屬梗廚格局，配備法國品牌De Dietrich的煮食爐具、蒸焗爐、雪櫃、抽油煙機等配套家電。

大廳呈日字形 採光度不俗

大廳呈傳統日字形設計，感覺方正，面積估計約為220方呎，裝置近乎落地玻璃窗戶，外連26方呎露台，配合約3.1米樓層高度，室內採光度和空間感皆理想，放置6人餐枱亦綽綽有餘。

至於主人套房，單計寢區部分，面積估計約為110方呎，裝配有到頂衣櫃，讓戶主擁有較充裕的收納衣物空間，並設有專為女戶主而設的小巧化妝枱；放置雙人大牀後，依然空間充足。另外兩間客房，面積估計分別約為70至75方呎，可作為睡房或工作房。

前臨鯉魚門海峽 廳房賞海景

單位向東南，由於大廳（及露台），與3間房間、廚房均屬相同坐向，除可近望鯉魚門村及鯉魚門海峽外，亦可遠眺港島東杏花邨至小西灣一帶景色，兼具海景和山景，相當怡人。

蔚藍東岸屬油塘區內具規模的私宅屋苑之一，住客會所以度假酒店為設計靈感，主要設施包括戶外無邊際泳池，住戶可以一邊暢泳、一邊欣賞維港海景及享受日光浴。此外，會所的室內優閒雅座，裝置落地玻璃窗戶，住戶安坐於此品嘗一杯咖啡及輕食時，一樣可欣賞海景。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

港股水浸 重演2021大牛市機會低 洪灝：內地經濟仍弱 最多上望28000
港股水浸 重演2021大牛市機會低 洪灝：內地經濟仍弱 最多上望28000
陳茂波：資金流向利率存變數
陳茂波：資金流向利率存變數
路透：最少5中資或港企擬星洲上市
路透：最少5中資或港企擬星洲上市
匯彩：賭企採購直播機訂單續增
匯彩：賭企採購直播機訂單續增
業界稱貴賓博彩中介人「內捲」 冀澳門當局探索更佳營運模式
業界稱貴賓博彩中介人「內捲」 冀澳門當局探索更佳營運模式
黃國英：美被降評級 吸Nvidia中移中銀
黃國英：美被降評級 吸Nvidia中移中銀
往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半
往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半
首域盈信劉國傑：旗下中資股主攻內需 無懼外圍變化
首域盈信劉國傑：旗下中資股主攻內需 無懼外圍變化
三隻松鼠盈收重見高增長
三隻松鼠盈收重見高增長
StashAway採智能系統助客投資 按風險指標配置 稱被動型產品長線跑贏
StashAway採智能系統助客投資 按風險指標配置 稱被動型產品長線跑贏
拉加德：特朗普反覆無常 令歐元近期升值
拉加德：特朗普反覆無常 令歐元近期升值
寧德稱內地電動重型貨車 2028年滲透率升至50%
寧德稱內地電動重型貨車 2028年滲透率升至50%
小米SU7再涉交通事故 貴陽撞行人 疑有傷亡
小米SU7再涉交通事故 貴陽撞行人 疑有傷亡
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：瑞銀籲買 中移call 25669
金子：瑞銀籲買 中移call 25669
張兆聰：恒瑞創新藥進收成期 可留意
張兆聰：恒瑞創新藥進收成期 可留意
張兆聰：趁金價調整分段小注買
張兆聰：趁金價調整分段小注買
伍禮賢：華潤電力受惠煤炭價回落
伍禮賢：華潤電力受惠煤炭價回落
涂國彬：關稅危機暫緩 避險需求略降
涂國彬：關稅危機暫緩 避險需求略降
陳大為：中美貿戰90日停火背後計算
陳大為：中美貿戰90日停火背後計算
袁國守：定存息降 轉投高息股
袁國守：定存息降 轉投高息股
簡慧敏：科技金融助港AI新質生產力發展突圍
簡慧敏：科技金融助港AI新質生產力發展突圍
《幫你格價》：端午將至 碌卡買糉享優惠
《幫你格價》：端午將至 碌卡買糉享優惠
Greg Hirt：市場重心轉移 帶來投資新機遇
Greg Hirt：市場重心轉移 帶來投資新機遇
Vincenzo Vedda：歐股估值平 吸引力勝美股
Vincenzo Vedda：歐股估值平 吸引力勝美股
陳正犖：澳洲本周或減息 限制澳元上漲
陳正犖：澳洲本周或減息 限制澳元上漲
許健生：美「卡脖子」 中國AI突圍之路
許健生：美「卡脖子」 中國AI突圍之路
KGI凱基：中美貿易會談正面 股市延續反彈
KGI凱基：中美貿易會談正面 股市延續反彈
袁國守：中美貿戰暫停火 非endgame
袁國守：中美貿戰暫停火 非endgame
林少陽：穆迪降美評級時機勝標普
林少陽：穆迪降美評級時機勝標普
技術取勝：新地處上升軌之上
技術取勝：新地處上升軌之上
李聲揚：由恒生裁員講起
李聲揚：由恒生裁員講起
蔡金強：明朝最大的歷史意義
蔡金強：明朝最大的歷史意義
艾雲豪：當全民棄揀股 投入指數基金時
艾雲豪：當全民棄揀股 投入指數基金時
李順威：淡友對冲反彈的選擇
李順威：淡友對冲反彈的選擇
劉思明：網易不宜高追 待調整吸納
劉思明：網易不宜高追 待調整吸納
瑞銀亞洲：博股價反彈 阿里牛67766
瑞銀亞洲：博股價反彈 阿里牛67766
摩根大通亞洲：憧憬聯儲減息 歐美購10576
摩根大通亞洲：憧憬聯儲減息 歐美購10576
周顯：銀行職員愈來愈難做
周顯：銀行職員愈來愈難做
王弼：穆迪降評級 無礙美股再撲新高
王弼：穆迪降評級 無礙美股再撲新高
曾淵滄：騰訊音樂前景惹憧憬 擬長揸
曾淵滄：騰訊音樂前景惹憧憬 擬長揸
湯文亮：白事當喜事 或變政治危機
湯文亮：白事當喜事 或變政治危機
陳永傑：小政策 大改變
陳永傑：小政策 大改變
廖偉強：息口降 物業投資者早着先機
廖偉強：息口降 物業投資者早着先機
布少明：多重利好 提振樓市
布少明：多重利好 提振樓市
王品弟：公屋富戶政策推動買家入市
王品弟：公屋富戶政策推動買家入市
SIERRA SEA 1B次輪376伙即日沽清 推高一手交投 逾半月1440宗超上月全月三成
SIERRA SEA 1B次輪376伙即日沽清 推高一手交投 逾半月1440宗超上月全月三成
維港滙III錄8宗撻大訂 變相減價21%重售
維港滙III錄8宗撻大訂 變相減價21%重售
新都城兩房557萬沽 3個月炒貴6%
新都城兩房557萬沽 3個月炒貴6%
愉景灣洋房1890萬沽 20年帳升兩倍
愉景灣洋房1890萬沽 20年帳升兩倍
泰峯錄首宗租賃 1房租1.65萬 回報3.5厘
泰峯錄首宗租賃 1房租1.65萬 回報3.5厘
朗晴居連錄成交 呎價逾8000元
朗晴居連錄成交 呎價逾8000元
MPF勿跟車太貼 免投資損手
MPF勿跟車太貼 免投資損手