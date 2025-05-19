泰峯錄首宗租賃 1房租1.65萬 回報3.5厘

瑜悅1房租1.7萬 持貨半年回報4.2厘

至於去年以低價開售的長沙灣瑜悅，近月入伙後屢錄租賃個案。中原地產分行經理葉添水表示，瑜悅租賃成交暢旺，最新個案位於低層H室，實用面積350方呎，1房間隔，開放式廚房設計，望市景，以月租1.7萬元租出，實用呎租49元。業主去年11月以約488萬元一手買入，持貨短短半年，收樓期間即順利租出，租金回報約4.2厘。

海珀開放式戶月租1.36萬 呎租48元

此外，利嘉閣地產分行高級聯席董事林海鈞稱，深水埗海珀中層B室，實用面積283方呎，開放式間隔，以月租1.36萬元租出，實用呎租約48元。業主2020年約574.5萬元一手買入，租金回報約2.8厘。

元朗金馬大廈兩房月租1.1萬破頂

另中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗本月已錄約120宗租賃成交，其中樓齡逾40年的元朗鳳翔路金馬大廈，位於高層G室，實用面積305方呎，兩房間隔，以月租1.1萬元租出，實用呎租36.1元，月租創該廈新高。業主2018年360萬元購入，租金回報約3.7厘。