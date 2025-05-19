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經濟

香港地產

愉景灣洋房1890萬沽 20年帳升兩倍

【明報專訊】部分二手屋苑交投轉旺，當中大嶼山愉景灣近月不乏洋房買賣個案，其中愉景灣海堤居單號洋房，實用面積1215方呎，3房套間隔，附設800方呎花園及平台，以1890萬元連租約成交，實呎15,556元。

嵐山3房780萬沽 11年實蝕一成

中原地產分行經理丘祥麟表示，上述洋房買家為用家，待租約完結後收回單位自住。按市值月租約4萬元計，新買家可暫享約2.5厘租金回報。據了解，原業主2005年以625萬元購入單位，持貨約20年，帳面獲利1265萬元或逾兩倍。

不過，市場續錄二手蝕讓個案。美聯物業助理區域經理黃國輝指出，大埔嵐山6座中層B室，實用面積910方呎，3房1套間隔，原業主以840萬元放盤後吸引區內換樓客洽詢，雙方經議價後以780萬元易手，實呎8571元。

資料顯示，原業主2014年以817.9萬元一手購入，帳面輕微蝕讓約37.9萬元，若連使費計料實蝕約80萬元或近一成。

逸峯兩房489萬易手 12年帳升26%

此外，中原地產首席分區營業經理楊浩鴻稱，粉嶺逸峯3座中層H室，實用面積459方呎，屬兩房間隔，最新以489萬元易手，實呎10,654元。據了解，原業主於2013年以388萬元購入上址，持貨約12年，現轉手帳面獲利101萬元離場，單位期內升值26%。

加多利軒1房412萬沽 9年實蝕兩成

另外，市場消息指出，何文田加多利軒低層K室，1房間隔，實用面積248方呎，以約412萬元易手，實呎16,613元。原業主2016年以約471萬元一手購入，現帳面蝕讓約59萬元，若連使費計則料實蝕約90多萬元，蝕幅約19%。

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