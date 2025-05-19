新都城兩房557萬沽 3個月炒貴6%

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，新都城三期都會豪庭4座中低層B室，實用406方呎，兩房間隔，原於今年2月以524萬元售出，業主於5月初以600萬元放售，最新以約557萬元售出，雖然較叫價低約43萬元或7%，但仍較3個月前購入價帳面獲利33萬元或6%。不過，若連使費計料實賺約10萬元或約2%。

太古城長情業主持貨46年沽 帳賺38倍

此外，中原地產副區域營業董事張光耀表示，太古城周末錄3宗成交，按周升兩倍，由於成交單位的質素普遍較低，做價較平，令平均實呎大幅回落至12,730元，按周下跌超過15%，包括綠楊閣低層E室，實用面積992方呎，3房1套間隔，望園景，獲用家以1250萬元承接，實呎12,601元。原業主1982年85萬元購入，持貨約43年，帳面獲利1165萬元或14倍。美聯分行高級分區營業經理陳彪表示，太古城元宮閣低層B室，實用面積約723方呎，獲外區用家約910萬元購入，實呎12,586元。原業主早於1979年10月以約23萬元購入，持貨近46年，帳面獲利約887萬元或逾38倍。

美孚3房售938萬 持貨42年帳賺12倍

除太古城外，美孚新邨亦錄長情業主沽貨勁賺個案。美聯分行首席區域營業董事張曉盈表示，美孚新邨八期百老匯街102號中層A室，實用面積980方呎，3房1套間隔，以938萬元易手，實呎9571元。 原業主早於1983年9月以69萬元購入，持貨約42年，帳賺約869萬元，單位升值逾12倍。

另周末十大屋苑成交量統計方面，中原及美聯均各異，惟成交量均見回落。中原地產統計，十大屋苑周末錄7宗成交，按周減少42%，重返單位數水平，其中太古城錄3宗成交，是十大屋苑中最旺屋苑，另5個屋苑，包括鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊則未有成交。美聯分行統計，周末十大屋苑錄約12宗成交，雖按周跌約14%，但已連續第6周穩守雙位數水平。