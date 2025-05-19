SIERRA SEA 1B次輪376伙即日沽清 推高一手交投 逾半月1440宗超上月全月三成

明報記者 林尚民

事實上，SIERRA SEA系列自上月26日1A（2）期銷售以來，成績一直保持理想，至昨日1B期次輪銷售，過去5輪銷售，每次以價單發售單位均「清袋」。昨日以價單發售的376個單位，自上午約9時多開售，市場消息指出，至傍晚約6時半，該批單位已全數沽清，若連同1B期首輪及1A（2）期，整個SIERRA SEA系列約3周時間累售約1300伙。市場估計，發展商將於短期內再加推及公布銷售安排。

同系約三周累沽1300伙

SIERRA SEA過往買家不乏投資者，美聯住宅部行政總裁布少明昨於樓盤開售時就指出，該行有大手客擬斥約2500萬元購入5伙兩房戶作投資收租，若以該行客戶計，買家中約七成客戶打算買入單位作自用，另有三成作投資，預期項目租金回報可達4.5厘，實用呎租約45元。

值得一提的是，本月餘下時間，市場仍有多個項目計劃推出，如今日開放示範單位、有機會同步開價的萬科香港及永泰（0369）沙田顯和里UNI Residence，以及上月已公布樓書、新世界（0017）等合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸滶晨。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月多項利好樓市消息湧現，為樓市增添新動力，中美關稅戰降溫、港元拆息持續回落，皆有助吸引更多用家及投資者入市，發展商亦把握時機繼續推售新盤。

一手周末兩日沽432伙 兩個月最旺

在SIERRA SEA帶動下，過去兩日一手市場共錄約432宗成交，為3月初後逾兩個月最旺周末，其中中國海外（0688）啟德跑道區維港·雙鑽過去兩日連售7伙，合共套現逾4810萬元；同系嘉華（0173）等啟德海灣亦售兩伙，包括第2A座23樓N單位，實用面積288方呎，一房間隔，成交價551.6萬元，實呎19,153元。 路勁（1098）等發展的屯門掃管笏現樓項目凱和山過去兩日亦沽7伙，包括3座5樓D室，兩房連開放式廚房間隔，實用496方呎，成交價416.87萬元，實呎8405元；而第1座18樓C室，一房連開放式廚房間隔，實用375平方呎，成交價371.54萬元，實呎9908元。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，1房單位受惠百元印花稅及低銀碼，吸引不少首置客即時入市，兩房及以上單位受換樓客追捧。