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經濟
布少明

投資策略

布少明：多重利好 提振樓市

【明報專訊】過去一周環球經濟最大亮點，是中美貿易戰談判取得重大進展。於本港而言，這利好消息與中央政府近期「放水」提振內地與本港市場，以及港銀行同業拆息（HIBOR）急劇回落相輔相成，為樓市及股市注入強心針。

其實今次「關稅戰2.0」對樓市影響相對有限，一方面由於內地及香港早已就貿戰爭端做好心理及經濟準備，減輕衝擊。另一方面，當前香港樓市指標與首次「貿易戰1.0」時期相比已顯著改善。更令人振奮的是，港元近期表現強勢，吸引外資流入，帶動與樓按掛鈎的1個月HIBOR急速回落，日前更一度跌至約1.33厘。這不僅減輕供樓人士負擔，結合租金持續上升帶來回報率提升，正進一步刺激買家入市，為樓市帶來多重正面效應。

雖然樓市短期前景漸趨向好，但一手貨尾量高企仍是影響樓市中長期走勢的關鍵因素。不過，根據房屋局公布最新資料，未來3至4年一手供應（包括已批出土地可隨時動工（熟地）、已落成未售出單位（現樓貨尾）、建築中未售出單位）於今年首季合共錄約10.5萬伙，連跌4季並見7季新低，預期發展商實際吸納土地會跟隨減少，在此情况下，土地供應將逐步回落，支撐樓市表現。

展望第二季，在「貿易戰2.0」陰霾未散下，預期樓市大致靠穩，「供平過租」促使更多租客「租轉買」及投資者入市下，一手成交料按季升約13.7%，錄得約5000宗水平，創6年新高；二手成交估計有望錄約1.1萬宗，按季升約6.2%，達1年高位。至於租金及樓價走勢方面，受惠租務旺季來臨，以及人才及留學生持續來港利好租務市場，料第二季租金升約3%，樓價輕微回調，延續「租升價跌」情况。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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