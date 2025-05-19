明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：博股價反彈 阿里牛67766

【明報專訊】阿里巴巴（9988）季績遜預期，管理層預告淘寶投資即時零售或影響淘天的短期利潤表現。上周五阿里股價低開逾6%，其後跌幅稍收窄，暫守於120元以上。即市資金流可見，投資者仍積極部署阿里相關好倉希望博股價反彈，如投資者部署阿里，看好阿里可留意阿里牛證（67766），收回價113元，行使價111.5元，2025年9月到期，有效槓桿約11倍。如投資者看淡可留意阿里熊證（59993），收回價135元，行使價136.5元，2028年2月到期，有效槓桿約8.8倍。

網易（9999）季績理想，上周五股價早段時候一度升逾16%破頂。如投資者看好網易，可留意網易牛證（68651），收回價153元，行使價151元，2026年4月到期，有效槓桿4.4倍。如看淡可留意進取選擇網易熊證（54511），收回價210元，行使價212元，2028年2月到期，有效槓桿約8.3倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2025。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

港股水浸 重演2021大牛市機會低 洪灝：內地經濟仍弱 最多上望28000
港股水浸 重演2021大牛市機會低 洪灝：內地經濟仍弱 最多上望28000
陳茂波：資金流向利率存變數
陳茂波：資金流向利率存變數
路透：最少5中資或港企擬星洲上市
路透：最少5中資或港企擬星洲上市
匯彩：賭企採購直播機訂單續增
匯彩：賭企採購直播機訂單續增
業界稱貴賓博彩中介人「內捲」 冀澳門當局探索更佳營運模式
業界稱貴賓博彩中介人「內捲」 冀澳門當局探索更佳營運模式
黃國英：美被降評級 吸Nvidia中移中銀
黃國英：美被降評級 吸Nvidia中移中銀
往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半
往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半
首域盈信劉國傑：旗下中資股主攻內需 無懼外圍變化
首域盈信劉國傑：旗下中資股主攻內需 無懼外圍變化
三隻松鼠盈收重見高增長
三隻松鼠盈收重見高增長
StashAway採智能系統助客投資 按風險指標配置 稱被動型產品長線跑贏
StashAway採智能系統助客投資 按風險指標配置 稱被動型產品長線跑贏
拉加德：特朗普反覆無常 令歐元近期升值
拉加德：特朗普反覆無常 令歐元近期升值
寧德稱內地電動重型貨車 2028年滲透率升至50%
寧德稱內地電動重型貨車 2028年滲透率升至50%
小米SU7再涉交通事故 貴陽撞行人 疑有傷亡
小米SU7再涉交通事故 貴陽撞行人 疑有傷亡
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：瑞銀籲買 中移call 25669
金子：瑞銀籲買 中移call 25669
張兆聰：恒瑞創新藥進收成期 可留意
張兆聰：恒瑞創新藥進收成期 可留意
張兆聰：趁金價調整分段小注買
張兆聰：趁金價調整分段小注買
伍禮賢：華潤電力受惠煤炭價回落
伍禮賢：華潤電力受惠煤炭價回落
涂國彬：關稅危機暫緩 避險需求略降
涂國彬：關稅危機暫緩 避險需求略降
陳大為：中美貿戰90日停火背後計算
陳大為：中美貿戰90日停火背後計算
袁國守：定存息降 轉投高息股
袁國守：定存息降 轉投高息股
簡慧敏：科技金融助港AI新質生產力發展突圍
簡慧敏：科技金融助港AI新質生產力發展突圍
《幫你格價》：端午將至 碌卡買糉享優惠
《幫你格價》：端午將至 碌卡買糉享優惠
Greg Hirt：市場重心轉移 帶來投資新機遇
Greg Hirt：市場重心轉移 帶來投資新機遇
Vincenzo Vedda：歐股估值平 吸引力勝美股
Vincenzo Vedda：歐股估值平 吸引力勝美股
陳正犖：澳洲本周或減息 限制澳元上漲
陳正犖：澳洲本周或減息 限制澳元上漲
許健生：美「卡脖子」 中國AI突圍之路
許健生：美「卡脖子」 中國AI突圍之路
KGI凱基：中美貿易會談正面 股市延續反彈
KGI凱基：中美貿易會談正面 股市延續反彈
袁國守：中美貿戰暫停火 非endgame
袁國守：中美貿戰暫停火 非endgame
林少陽：穆迪降美評級時機勝標普
林少陽：穆迪降美評級時機勝標普
技術取勝：新地處上升軌之上
技術取勝：新地處上升軌之上
李聲揚：由恒生裁員講起
李聲揚：由恒生裁員講起
蔡金強：明朝最大的歷史意義
蔡金強：明朝最大的歷史意義
艾雲豪：當全民棄揀股 投入指數基金時
艾雲豪：當全民棄揀股 投入指數基金時
李順威：淡友對冲反彈的選擇
李順威：淡友對冲反彈的選擇
劉思明：網易不宜高追 待調整吸納
劉思明：網易不宜高追 待調整吸納
摩根大通亞洲：憧憬聯儲減息 歐美購10576
摩根大通亞洲：憧憬聯儲減息 歐美購10576
周顯：銀行職員愈來愈難做
周顯：銀行職員愈來愈難做
王弼：穆迪降評級 無礙美股再撲新高
王弼：穆迪降評級 無礙美股再撲新高
曾淵滄：騰訊音樂前景惹憧憬 擬長揸
曾淵滄：騰訊音樂前景惹憧憬 擬長揸
湯文亮：白事當喜事 或變政治危機
湯文亮：白事當喜事 或變政治危機
陳永傑：小政策 大改變
陳永傑：小政策 大改變
廖偉強：息口降 物業投資者早着先機
廖偉強：息口降 物業投資者早着先機
布少明：多重利好 提振樓市
布少明：多重利好 提振樓市
王品弟：公屋富戶政策推動買家入市
王品弟：公屋富戶政策推動買家入市
SIERRA SEA 1B次輪376伙即日沽清 推高一手交投 逾半月1440宗超上月全月三成
SIERRA SEA 1B次輪376伙即日沽清 推高一手交投 逾半月1440宗超上月全月三成
維港滙III錄8宗撻大訂 變相減價21%重售
維港滙III錄8宗撻大訂 變相減價21%重售
新都城兩房557萬沽 3個月炒貴6%
新都城兩房557萬沽 3個月炒貴6%
愉景灣洋房1890萬沽 20年帳升兩倍
愉景灣洋房1890萬沽 20年帳升兩倍
泰峯錄首宗租賃 1房租1.65萬 回報3.5厘
泰峯錄首宗租賃 1房租1.65萬 回報3.5厘
蔚藍東岸向東南3房遠眺港島東
蔚藍東岸向東南3房遠眺港島東
朗晴居連錄成交 呎價逾8000元
朗晴居連錄成交 呎價逾8000元
MPF勿跟車太貼 免投資損手
MPF勿跟車太貼 免投資損手