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經濟
2025年5月19日星期一
技術取勝
投資策略
港股水浸 重演2021大牛市機會低 洪灝：內地經濟仍弱 最多上望28000
陳茂波：資金流向利率存變數
路透：最少5中資或港企擬星洲上市
匯彩：賭企採購直播機訂單續增
業界稱貴賓博彩中介人「內捲」 冀澳門當局探索更佳營運模式
黃國英：美被降評級 吸Nvidia中移中銀
往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半
首域盈信劉國傑：旗下中資股主攻內需 無懼外圍變化
三隻松鼠盈收重見高增長
StashAway採智能系統助客投資 按風險指標配置 稱被動型產品長線跑贏
拉加德：特朗普反覆無常 令歐元近期升值
寧德稱內地電動重型貨車 2028年滲透率升至50%
小米SU7再涉交通事故 貴陽撞行人 疑有傷亡
環球經濟數據
金子：瑞銀籲買 中移call 25669
張兆聰：恒瑞創新藥進收成期 可留意
張兆聰：趁金價調整分段小注買
伍禮賢：華潤電力受惠煤炭價回落
涂國彬：關稅危機暫緩 避險需求略降
陳大為：中美貿戰90日停火背後計算
袁國守：定存息降 轉投高息股
簡慧敏：科技金融助港AI新質生產力發展突圍
《幫你格價》：端午將至 碌卡買糉享優惠
Greg Hirt：市場重心轉移 帶來投資新機遇
Vincenzo Vedda：歐股估值平 吸引力勝美股
陳正犖：澳洲本周或減息 限制澳元上漲
許健生：美「卡脖子」 中國AI突圍之路
KGI凱基：中美貿易會談正面 股市延續反彈
袁國守：中美貿戰暫停火 非endgame
林少陽：穆迪降美評級時機勝標普
技術取勝：新地處上升軌之上
李聲揚：由恒生裁員講起
蔡金強：明朝最大的歷史意義
艾雲豪：當全民棄揀股 投入指數基金時
李順威：淡友對冲反彈的選擇
劉思明：網易不宜高追 待調整吸納
瑞銀亞洲：博股價反彈 阿里牛67766
摩根大通亞洲：憧憬聯儲減息 歐美購10576
周顯：銀行職員愈來愈難做
王弼：穆迪降評級 無礙美股再撲新高
曾淵滄：騰訊音樂前景惹憧憬 擬長揸
湯文亮：白事當喜事 或變政治危機
陳永傑：小政策 大改變
廖偉強：息口降 物業投資者早着先機
布少明：多重利好 提振樓市
王品弟：公屋富戶政策推動買家入市
SIERRA SEA 1B次輪376伙即日沽清 推高一手交投 逾半月1440宗超上月全月三成
維港滙III錄8宗撻大訂 變相減價21%重售
新都城兩房557萬沽 3個月炒貴6%
愉景灣洋房1890萬沽 20年帳升兩倍
泰峯錄首宗租賃 1房租1.65萬 回報3.5厘
蔚藍東岸向東南3房遠眺港島東
朗晴居連錄成交 呎價逾8000元
MPF勿跟車太貼 免投資損手
技術取勝：新地處上升軌之上
【明報專訊】華潤萬象處上升通道（圖）
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港股水浸 重演2021大牛市機會低 洪灝：內地經濟仍弱 最多上望28000
陳茂波：資金流向利率存變數
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往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半
首域盈信劉國傑：旗下中資股主攻內需 無懼外圍變化
三隻松鼠盈收重見高增長
StashAway採智能系統助客投資 按風險指標配置 稱被動型產品長線跑贏
拉加德：特朗普反覆無常 令歐元近期升值
寧德稱內地電動重型貨車 2028年滲透率升至50%
小米SU7再涉交通事故 貴陽撞行人 疑有傷亡
環球經濟數據
金子：瑞銀籲買 中移call 25669
張兆聰：恒瑞創新藥進收成期 可留意
張兆聰：趁金價調整分段小注買
伍禮賢：華潤電力受惠煤炭價回落
涂國彬：關稅危機暫緩 避險需求略降
陳大為：中美貿戰90日停火背後計算
袁國守：定存息降 轉投高息股
簡慧敏：科技金融助港AI新質生產力發展突圍
《幫你格價》：端午將至 碌卡買糉享優惠
Greg Hirt：市場重心轉移 帶來投資新機遇
Vincenzo Vedda：歐股估值平 吸引力勝美股
陳正犖：澳洲本周或減息 限制澳元上漲
許健生：美「卡脖子」 中國AI突圍之路
KGI凱基：中美貿易會談正面 股市延續反彈
袁國守：中美貿戰暫停火 非endgame
林少陽：穆迪降美評級時機勝標普
技術取勝：新地處上升軌之上
李聲揚：由恒生裁員講起
蔡金強：明朝最大的歷史意義
艾雲豪：當全民棄揀股 投入指數基金時
李順威：淡友對冲反彈的選擇
劉思明：網易不宜高追 待調整吸納
瑞銀亞洲：博股價反彈 阿里牛67766
摩根大通亞洲：憧憬聯儲減息 歐美購10576
周顯：銀行職員愈來愈難做
王弼：穆迪降評級 無礙美股再撲新高
曾淵滄：騰訊音樂前景惹憧憬 擬長揸
湯文亮：白事當喜事 或變政治危機
陳永傑：小政策 大改變
廖偉強：息口降 物業投資者早着先機
布少明：多重利好 提振樓市
王品弟：公屋富戶政策推動買家入市
SIERRA SEA 1B次輪376伙即日沽清 推高一手交投 逾半月1440宗超上月全月三成
維港滙III錄8宗撻大訂 變相減價21%重售
新都城兩房557萬沽 3個月炒貴6%
愉景灣洋房1890萬沽 20年帳升兩倍
泰峯錄首宗租賃 1房租1.65萬 回報3.5厘
蔚藍東岸向東南3房遠眺港島東
朗晴居連錄成交 呎價逾8000元
MPF勿跟車太貼 免投資損手
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