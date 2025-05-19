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經濟
Greg Hirt 投資放大鏡

投資策略

Greg Hirt：市場重心轉移 帶來投資新機遇

【明報專訊】在市場波動和不確定加劇的背景下，投資者應保持投資，並尋求新的多元化投資機遇，包括英國和日本股票，以及歐洲債券。

保持投資的四大理由：

1. 市場波動並不異常：雖然市場可能需要一段時間才能回歸平靜，但我們應該注意到，目前的股市波動實際上與以往的市場修正相符。

2. 復蘇可能在望：歷史上，市場在經歷重大拋售後，往往會出現強勁的復蘇。例如，在2009年全球金融危機後，全球股市在接下來的3年內累計回報超過100%。

3. 退出市場可能帶來通脹風險：在市場波動時，保持觀望似乎是一種明智的做法，但要警惕通脹帶來的潛在風險。在目前通脹高於平均水平，且未來可能會上升的情况下，閒置資金的購買力很可能會隨之下降。

4. 重建與重新配置：無論是在股市還是固定收益市場，目前的市場環境可能出現一些合理估值的機會，投資者在過去可能因資金成本而忽視這些機會。在當前環境中，投資者應聚焦於長期投資策略去重建與重新配置投資組合。

投資者在未來幾個月面臨的最大挑戰可能是市場重心逐漸從美國轉移。在4月初的股市下跌期間，美國國債收益率上升，導致其價格下滑，這一現象令許多投資者感到驚訝，因為它違反了傳統上股票與債券之間的負相關情况。最近，美股和美債卻同時上漲，這種情况讓人聯想到2022年高通脹時期美股和美債價格同時下跌的情形，對於構建多元化投資組合帶來了額外的挑戰。

英日股獲提振 歐債偏好

面對市場的不確定，許多投資者正在尋求多元化的投資機會，以減少對美國市場的依賴。當前有哪些投資機會呢？

1. 英國和日本股票：我們已經減少了對標普500的敞口，並對歐洲市場持更為積極的看法，特別是英國富時100指數和日本東証股價指數（Topix）。英國和日本股票因美國關稅政策的緩解而受到提振。在股市中，我們偏好價值股而非成長股，因為前者的股價相對於其內在價值具有吸引力的折扣。

2. 日圓：隨着美元面臨壓力，日圓在貨幣市場中成為一個強而有力的多元化選擇。隨着日本10年期政府債券的收益率穩步上升，愈來愈多的國內投資者開始從美國國債轉向日本資產，進一步強化了日圓。

3. 歐洲債券：隨着美國國債市場的最近變動，我們偏好歐洲債券。我們認為，這一資產類別在未來幾個月將受益於投資者的積極佈局，特別是許多歐洲國家預期在2026年以後將顯著增加國防支出的背景下。

4. 黃金：我們對黃金的看法保持正面，並在當前環境中採取戰術策略。我們長遠依然看好這一資產類別，因為其長期價值受到中央銀行購買和零售需求的支持。

安聯投資全球多元資產首席投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Greg Hirt 投資放大鏡]

相關字詞﹕安聯投資 財經專欄

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