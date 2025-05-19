袁國守：定存息降 轉投高息股

先旨聲明，假如是退休人士又或天生膽小，平日只慣於敘做港元定存「食息」，手頭資金又有限，真心不太建議輕舉妄動，將所有定存資金轉投股票市場，因畢竟股票風險較定存高，並非如定存近乎零風險。不過，若然手頭資金充裕，又願意承擔一定風險，則不妨考慮將部分已到期定存，「換馬」至股息率逾5厘的個股收息。不久前，港元定存年息率仍可有近4厘，美元定存更達4厘以上，所以揀收息股其股息率至少要有5厘，更理想為6、7厘以上，惟現時無論是3個月，還是6個月的港元定存，年息率最多兩厘許，甚至只有一厘多，將就下，股息率有5厘的個股已是不錯選擇。

煤氣電能股息率約5厘

挑選收息股，着眼於集團業務收入穩定，且要定時定候派息，最理想是股價不會大幅「chok上chok落」，所以多年來穩定派息的公用股例如煤氣（0003）及電能（0006），成為不少投資者收息首選，而目前兩者的股息率約5厘。若然要求股息率近7厘，則可吼今年3月份本欄曾推介的本地電訊股香港電訊（6823）。摩根士丹利稱，如HIBOR在較長時間（兩至三個月）內保持在3厘以下，相比今年初的3.5厘至4厘，個別公司的現金流及利潤會顯著增長，其中高槓桿股份如香港電訊能受惠。况且，集團執行主席李澤楷上周在股東會表示，公司會適時控制成本，即使經濟一般，亦可維持現有派息政策。

然而，香港電訊股價年初至今已累升近20%，市盈率升至17倍，股息率降至約6.9厘，宜回調先吸，不建議高追。至於同在兩個多月前推介的收息股中移動（0941）和領展（0823），股價經過反覆上揚後，現時股息率分別近5.9厘及6.6厘，吸引力猶在，有貨者可繼續中長期持有。

內銀攻守兼備 摩通首選建行招行

除此以外，銀行股也是不錯的收息工具，本月初提及的「大笨象」匯控（0005），雖近日股價抽高不少，但股息率仍有5.6厘，防守力足，不再重複分析。至於內銀股，市場預料，人行日前減息降準，對內銀的息差影響基本為中性。摩根大通預料，內地一籃子穩市場金融政策出台後，對內銀淨息差影響有限；在內銀行業中，首選建行（0939）和招行（3968）。

單從收息角度看，「四大行」股息率有5.1至6.3厘，仍算吸引，惟市帳率介乎0.51至0.64倍，接近多年來頂位，但有分析認為，當淨息差和資產質素回穩，加上其他刺激措施消息出現，內銀股有望突破該估值水平，故可說「攻守兼備」。

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[袁國守 投資心戰室]