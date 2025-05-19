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經濟

StashAway採智能系統助客投資 按風險指標配置 稱被動型產品長線跑贏

【明報專訊】提供全權委託投資組合管理（DPM）的投資管理服務近期在港逐漸出現，有提供服務的平台表示，即使中美暫緩關稅，大部分投資者的風險胃納未見提升。StashAway聯合創辦人兼行政總裁Michele Ferrario接受訪問時表示，過去一個月間各地區的大部分用戶，投資行為未見有重大改變，但他稱亦有小部分客戶先前因害怕關稅而停止投資，或見轉勢因貪婪而逢低吸納。另他表示，公司為客戶制定投資組合的系統，精密程度及系統性為市場上較獨特。

明報記者 江陵凱

StashAway為智能投資平台，目前於新加坡、馬來西亞、阿聯酋、香港及泰國提供服務，公司其中提供的一類服務產品，為按照客戶自身調節的StashAway風險指標（SRI）。公司會按客戶SRI顯示的風險承擔能力，根據智能監測經濟環境系統ERAA￼（下稱系統）自動管理投資並制定投資組合，以不同比例分配予股票、債券及現金等不同資產類別的相關產品。Ferrario稱，此為StashAway最受客戶歡迎的產品，而公司專注於長線投資。

現時市場上亦有虛擬銀行及財富管理公司，以DPM及智能形式去幫客戶投資，被問到StashAway與市場上其他競爭者的分別時，Ferrario回應稱，若將投資分為資產配置及選股兩部分，StashAway於資產配置方面利用系統，以系統性（systematic）及精密（sophisticated）框架做投資，為市場上較獨特（Unique）。

建議組合一大部分投資黃金

除了客戶的風險承受力，Ferrario表示，其系統會根據宏觀經濟數據，如經濟增長及通脹等數據，去決定資產配置。他舉例指出，現時系統處於通脹增長的框架中，即經濟亦有正面增長、惟通脹同時高企，於周期中系統判斷黃金為表現特別好的資產類別，因此StashAway提供的投資組合中有一大部分投資予黃金。

持短債多過長債

另他提到，周期中組合的債券持倉，會持有較多短年期的債券，多過於長年期的債券。

Ferrario續指出，與其他競爭者另一不同之處，為公司選股方面會利用被動型交易所買賣基金（ETF）替客戶投資，有別於其他同業主要採用主動式管理基金。他引用標普指數對主動型基金回報表現差距的研究（SPIVA）數據稱，以美股為例，透過基金經理主動管理的基金，其回報表現均長時間跑輸標普500指數。據SPIVA最新3月份公布，截至去年底的過去15年間，有89.5%的美國大型公司股票基金，回報跑輸標普500指數。

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