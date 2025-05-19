匯彩：賭企採購直播機訂單續增

受惠博企谷自動化訪澳人流升

他指出：「美國博彩市場向來有80%至90%博彩收入來自博彩機器，反之澳門市場以賭枱下注為主。」不過，澳門賭場面對營運成本上升，需提高賭枱最低注碼以提升營運效率，較低的注碼因而流往直播機。博企提升自動化，配合訪澳人流回升，直播機錄得賭收上升便成大趨勢。從博彩監察協調局數據顯示，今年首季整體賭收按年只增長1%，源自直博機的賭收按年則錄26%至27%增長。隨着博企在百家樂枱引進更多邊注遊戲如「幸運六」等，提升設備需求隨之增加，平均每台機售價已由過往2.5萬美元升至2.8萬美元。他表示集團亦開發出牌靴（即派牌盒），以及大小屏幕配合銷售。

現時澳門全部直播機連繫約120張賭枱，他稱，這只佔整體市場2%，產生賭收卻佔3%。由匯彩管理的澳門博彩（0880）衛星場金碧匯彩30張賭枱中，約10張枱連繫約1000台直播機，更佔該場收入三分之二。每張枱去年日均收入11.5萬元，既比澳門每枱日均收入10萬元高，表現更比疫情前該場經營49張枱好。隨着今年底按例衛星場過渡至新管理模式，他說，集團仍與澳博商討中。

研發中心轉移內地省費用

此外，匯彩已將研發中心從外國轉移內地，他稱研發費用較之前省下三分之二至3200萬元，加上在澳門設置組裝中心將交貨期由6個月減至兩個月，均有助提升競爭力。儘管賭收趨穩時博企採購會審慎些，但是他見到採購直播機仍在上升中。隨着集團借助人工智能開發小助手或打氣等功能，並開發菲律賓、老撾、越南及斯里蘭卡等市場，他料會帶來新增長點。

至於角子機，陳健文稱，集團已在馬尼拉開設辦事處配合增長快速的菲律賓市場銷售，並借助人工智能擬將每年開發遊戲倍增至60款。集團近年恢復派息，他指出，派息比例約為盈利的40%至50%，在無甚資本開支下料有條件派特別息。