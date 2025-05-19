匯彩：賭企採購直播機訂單續增

【明報專訊】近期澳門自直播機及角子機的賭收持續上升，匯彩控股（1180）首席財務官陳健文接受本報訪問表示，很多人或以為經濟差影響消費，但直播機及角子機賭收錄增長實際與澳門鼓勵多元發展及訪澳人流增加有關。他稱，集團在澳門接獲的直播機的訂單由前年的300台增至去年1400台，目前採購直播機訂單仍在增長中。隨着六大博彩企業增加邊注（side bet）致提升設備需求增加，他料有助推動業務持續增長。
受惠博企谷自動化訪澳人流升
他指出：「美國博彩市場向來有80%至90%博彩收入來自博彩機器，反之澳門市場以賭枱下注為主。」不過，澳門賭場面對營運成本上升，需提高賭枱最低注碼以提升營運效率，較低的注碼因而流往直播機。博企提升自動化，配合訪澳人流回升，直播機錄得賭收上升便成大趨勢。從博彩監察協調局數據顯示，今年首季整體賭收按年只增長1%，源自直博機的賭收按年則錄26%至27%增長。隨着博企在百家樂枱引進更多邊注遊戲如「幸運六」等，提升設備需求隨之增加，平均每台機售價已由過往2.5萬美元升至2.8萬美元。他表示集團亦開發出牌靴（即派牌盒），以及大小屏幕配合銷售。
現時澳門全部直播機連繫約120張賭枱，他稱，這只佔整體市場2%，產生賭收卻佔3%。由匯彩管理的澳門博彩（0880）衛星場金碧匯彩30張賭枱中，約10張枱連繫約1000台直播機，更佔該場收入三分之二。每張枱去年日均收入11.5萬元，既比澳門每枱日均收入10萬元高，表現更比疫情前該場經營49張枱好。隨着今年底按例衛星場過渡至新管理模式，他說，集團仍與澳博商討中。
研發中心轉移內地省費用
此外，匯彩已將研發中心從外國轉移內地，他稱研發費用較之前省下三分之二至3200萬元，加上在澳門設置組裝中心將交貨期由6個月減至兩個月，均有助提升競爭力。儘管賭收趨穩時博企採購會審慎些，但是他見到採購直播機仍在上升中。隨着集團借助人工智能開發小助手或打氣等功能，並開發菲律賓、老撾、越南及斯里蘭卡等市場，他料會帶來新增長點。
至於角子機，陳健文稱，集團已在馬尼拉開設辦事處配合增長快速的菲律賓市場銷售，並借助人工智能擬將每年開發遊戲倍增至60款。集團近年恢復派息，他指出，派息比例約為盈利的40%至50%，在無甚資本開支下料有條件派特別息。