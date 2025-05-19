路透：最少5中資或港企擬星洲上市

包括能源醫療生物科技公司

報道引述消息人士指出，這些公司包括一家中國能源公司、一家中國醫療保健集團，以及一家上海生物科技集團。消息人士稱，對此事有直接了解，但由於計劃尚未敲定，拒絕具名或透露這些公司的名稱。

報道指出，若這些公司赴星洲上市，將為新交所開啟新篇章，因即使以往新交所是房地產投資信託基金等收益型投資的熱門交易場所，但一直難以吸引大型上市公司及提高成交量。據新交所資料，2024年新交所僅完成了4次IPO，相比之下，其競爭對手港交所（0388）去年則完成了71隻新股上市。

分析：貿戰下 中資覓東南亞擴張

國有券商中國銀河證券（6881）旗下中國銀河國際投資銀行部主管蘇君欽（Jason Saw） 表示，在中國與美國的貿易戰中，中資企業正尋求利用新交所進入東南亞市場或擴大東南亞業務。

在美國總統特朗普加大對中國貨加徵關稅的力度後，有關在新交所上市的問詢急增。據蘇君欽透露，該行正與至少兩家中國公司合作，爭取最快於今年在新交所上市。

報道又引述新交所全球業務發起和拓展部（GSO）主管保得勝（Pol de Win）表示，在未來幾年乃至幾十年，從中國通往世界的門戶將更加重要，而新加坡是一個重要的門戶，但保得勝未談論中國和香港公司赴新加坡上市計劃的情况。

明報記者