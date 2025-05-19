明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

陳茂波：資金流向利率存變數

【明報專訊】財政司長陳茂波在網誌指出，今個月初港元匯率持續偏強，貼近7.75兌一美元，並4度觸發「強方兌換保證」，金管局多次承接市場的美元沽盤，合共向市場注入約1290億元。資金流入令流動性充裕，本地銀行同業拆息回落。與按揭利率密切相關的1個月期拆息近期便由4厘降至約1.3厘水平。然而，資金流向和利率走勢受多個內外因素影響而存在變數，特區政府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。他又指出，本港IPO集資額最新高踞全球首位。

稱港今年IPO集資暫膺全球首位

他指出，國際資金流向一方面揭示投資者對未來發展趨勢的判斷和佈局，另一方面亦是市場情緒的溫度計，反映市場對政經局勢的評估。市場現時除擔心美國的單邊主義政策衝擊全球經濟，影響未來增長前景外，亦憂慮華府債務所引發的長期利率上行風險。

新股市場近期非常暢旺，陳茂波稱本周二港交所將迎來一家備受矚目的內地新能源龍頭企業（寧德時代（3750））上市，是今年以來全球最大型的新股集資活動，亦令本港今年新股集資額累計至超過600億元，按年多逾6倍，融資規模暫居全球首位。

今年以來港股反覆向好。雖因關稅戰影響港股在4月初曾一度受壓，其後反覆向上。恒生指數上周五收報23,345點，累升約16%，跑贏其他主要市場。大市交投以4月份為例，平均每日成交超過2700億元，按年升1.4倍。銀行存款方面，截至今年3月，香港銀行總存款額接近18萬億元，繼去年升約7%，今年累計再增3.5%。

他續表示，環顧全球主要市場，資金正逐漸向龍頭創科企業，以及具戰略價值的未來產業匯聚。香港正不斷加強「金融+創科」的雙引擎聯動發展，培育具潛力的創科企業，並推動金融市場更全面發展，把本港國際金融中心和國際創科中心的發展推上新的台階。

上 / 下一篇新聞

港股水浸 重演2021大牛市機會低 洪灝：內地經濟仍弱 最多上望28000
港股水浸 重演2021大牛市機會低 洪灝：內地經濟仍弱 最多上望28000
路透：最少5中資或港企擬星洲上市
路透：最少5中資或港企擬星洲上市
匯彩：賭企採購直播機訂單續增
匯彩：賭企採購直播機訂單續增
業界稱貴賓博彩中介人「內捲」 冀澳門當局探索更佳營運模式
業界稱貴賓博彩中介人「內捲」 冀澳門當局探索更佳營運模式
黃國英：美被降評級 吸Nvidia中移中銀
黃國英：美被降評級 吸Nvidia中移中銀
往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半
往績回顧：4年前警告現超級泡沫 恒指年半內跌半
首域盈信劉國傑：旗下中資股主攻內需 無懼外圍變化
首域盈信劉國傑：旗下中資股主攻內需 無懼外圍變化
三隻松鼠盈收重見高增長
三隻松鼠盈收重見高增長
StashAway採智能系統助客投資 按風險指標配置 稱被動型產品長線跑贏
StashAway採智能系統助客投資 按風險指標配置 稱被動型產品長線跑贏
拉加德：特朗普反覆無常 令歐元近期升值
拉加德：特朗普反覆無常 令歐元近期升值
寧德稱內地電動重型貨車 2028年滲透率升至50%
寧德稱內地電動重型貨車 2028年滲透率升至50%
小米SU7再涉交通事故 貴陽撞行人 疑有傷亡
小米SU7再涉交通事故 貴陽撞行人 疑有傷亡
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：瑞銀籲買 中移call 25669
金子：瑞銀籲買 中移call 25669
張兆聰：恒瑞創新藥進收成期 可留意
張兆聰：恒瑞創新藥進收成期 可留意
張兆聰：趁金價調整分段小注買
張兆聰：趁金價調整分段小注買
伍禮賢：華潤電力受惠煤炭價回落
伍禮賢：華潤電力受惠煤炭價回落
涂國彬：關稅危機暫緩 避險需求略降
涂國彬：關稅危機暫緩 避險需求略降
陳大為：中美貿戰90日停火背後計算
陳大為：中美貿戰90日停火背後計算
袁國守：定存息降 轉投高息股
袁國守：定存息降 轉投高息股
簡慧敏：科技金融助港AI新質生產力發展突圍
簡慧敏：科技金融助港AI新質生產力發展突圍
《幫你格價》：端午將至 碌卡買糉享優惠
《幫你格價》：端午將至 碌卡買糉享優惠
Greg Hirt：市場重心轉移 帶來投資新機遇
Greg Hirt：市場重心轉移 帶來投資新機遇
Vincenzo Vedda：歐股估值平 吸引力勝美股
Vincenzo Vedda：歐股估值平 吸引力勝美股
陳正犖：澳洲本周或減息 限制澳元上漲
陳正犖：澳洲本周或減息 限制澳元上漲
許健生：美「卡脖子」 中國AI突圍之路
許健生：美「卡脖子」 中國AI突圍之路
KGI凱基：中美貿易會談正面 股市延續反彈
KGI凱基：中美貿易會談正面 股市延續反彈
袁國守：中美貿戰暫停火 非endgame
袁國守：中美貿戰暫停火 非endgame
林少陽：穆迪降美評級時機勝標普
林少陽：穆迪降美評級時機勝標普
技術取勝：新地處上升軌之上
技術取勝：新地處上升軌之上
李聲揚：由恒生裁員講起
李聲揚：由恒生裁員講起
蔡金強：明朝最大的歷史意義
蔡金強：明朝最大的歷史意義
艾雲豪：當全民棄揀股 投入指數基金時
艾雲豪：當全民棄揀股 投入指數基金時
李順威：淡友對冲反彈的選擇
李順威：淡友對冲反彈的選擇
劉思明：網易不宜高追 待調整吸納
劉思明：網易不宜高追 待調整吸納
瑞銀亞洲：博股價反彈 阿里牛67766
瑞銀亞洲：博股價反彈 阿里牛67766
摩根大通亞洲：憧憬聯儲減息 歐美購10576
摩根大通亞洲：憧憬聯儲減息 歐美購10576
周顯：銀行職員愈來愈難做
周顯：銀行職員愈來愈難做
王弼：穆迪降評級 無礙美股再撲新高
王弼：穆迪降評級 無礙美股再撲新高
曾淵滄：騰訊音樂前景惹憧憬 擬長揸
曾淵滄：騰訊音樂前景惹憧憬 擬長揸
湯文亮：白事當喜事 或變政治危機
湯文亮：白事當喜事 或變政治危機
陳永傑：小政策 大改變
陳永傑：小政策 大改變
廖偉強：息口降 物業投資者早着先機
廖偉強：息口降 物業投資者早着先機
布少明：多重利好 提振樓市
布少明：多重利好 提振樓市
王品弟：公屋富戶政策推動買家入市
王品弟：公屋富戶政策推動買家入市
SIERRA SEA 1B次輪376伙即日沽清 推高一手交投 逾半月1440宗超上月全月三成
SIERRA SEA 1B次輪376伙即日沽清 推高一手交投 逾半月1440宗超上月全月三成
維港滙III錄8宗撻大訂 變相減價21%重售
維港滙III錄8宗撻大訂 變相減價21%重售
新都城兩房557萬沽 3個月炒貴6%
新都城兩房557萬沽 3個月炒貴6%
愉景灣洋房1890萬沽 20年帳升兩倍
愉景灣洋房1890萬沽 20年帳升兩倍
泰峯錄首宗租賃 1房租1.65萬 回報3.5厘
泰峯錄首宗租賃 1房租1.65萬 回報3.5厘
蔚藍東岸向東南3房遠眺港島東
蔚藍東岸向東南3房遠眺港島東
朗晴居連錄成交 呎價逾8000元
朗晴居連錄成交 呎價逾8000元
MPF勿跟車太貼 免投資損手
MPF勿跟車太貼 免投資損手