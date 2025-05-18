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經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：「開研」與ISS和Redress合作衣物回收再造

【明報專訊】香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）設於將軍澳創新園的先進製造業中心（AMC）內的「開研」（Open Lab）日前宣布，已開始與跨國設施管理公司ISS Facility Services香港分公司及環保組織Redress合作回收衣物循環再造。

其中，ISS在去年向開研捐贈1200多件廢舊的棉聚酯混紡Polo恤。開研利用HKRITA稱為Green Machine 2.0的水熱分離技術來處理，將當中棉質分解為纖維素粉末；聚酯纖維亦從混紡織物中分離出來，經過機器重新織成紗線。

Redress由去年12月起，每月向開研提供約750公斤廢舊衣物。經過人工智能服裝分類回收系統分類後，合適的衣物將會被轉售。其他不適合轉售及被識別為棉和聚酯混紡的衣物，同樣會透過Green Machine 2.0水熱分離技術處理。

無可否認，開研這樣將廢舊衣物回收再造，長遠來說，必定會受到產能和運輸等限制。所以，HKRITA同時向其他國家機構提供技術授權，希望讓它們就地回收再造。現時，已有兩家機構和HKRITA簽訂了Green Machine技術授權協議，分別是土耳其牛仔布生產商ISKO，以及美國紡織品回收商Looptworks。

明報記者 薛偉傑

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