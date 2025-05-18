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經濟
2025年5月18日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
美遭穆迪降評級 最高Aaa不保 債務持續增 未有措施扭轉赤字
英國成美第二大債主 近25年首超中國
憧憬美歐談判 美股三大指數漲
維港頌4房海景戶月租8.5萬 今年屋苑新高
關稅戰暫緩 中國赴美貨運量急升
「美國優先」趕客 美旅遊業萎縮
張宗永：中國在貿戰上初勝一回
薛偉傑：「開研」與ISS和Redress合作衣物回收再造
馮其十：金價劇烈波動 內地投資者「兩頭忙」
張宗永：中國在貿戰上初勝一回
【明報專訊】中美貿易會談上周出現突破性的進展，雙方同意90天降溫期內大幅減稅，恒指衝破23,000點關口，市場氣氛旺熱。
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美遭穆迪降評級 最高Aaa不保 債務持續增 未有措施扭轉赤字
英國成美第二大債主 近25年首超中國
憧憬美歐談判 美股三大指數漲
維港頌4房海景戶月租8.5萬 今年屋苑新高
關稅戰暫緩 中國赴美貨運量急升
「美國優先」趕客 美旅遊業萎縮
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馮其十：金價劇烈波動 內地投資者「兩頭忙」
美遭穆迪降評級 最高Aaa不保 債務持續增 未有措施扭轉赤字
英國成美第二大債主 近25年首超中國
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